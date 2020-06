“Como mujer he tenido que demostrar más”: cinco comediantes rompen estigmas en “La culpa no es de la Malinche”

(Foto: captura de pantalla)

¿Quién dijo que la comedia no es un género para las mujeres? Bajo esta premisa, las cinco conductoras del programa La culpa es de La malinche, abordarán distintos temas desde un punto de vistas femenino, apto para todos los públicos y destacando su particular sentido del humor.

Aunque este proyecto no tiene contenidos de cocina o espectáculos, sí busca reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, ya que dejan del lado los estereotipos resaltando sus peculiares puntos de vista en diversos temas.

Michelle Rodríguez, Verónica Toussaint, Mónica Escobedo, Alexis de Anda y La Bea son los rostros de este nueva serie de Comedy Central que será estrenada el 17 de junio en medio de la crisis sanitaria por coronavirus.

Aunque ahora estelarizan este nuevo proyecto, las conductoras resaltaron que a lo largo de sus carreras han tenido que afrontar distintos tipos de discriminación por ser mujeres inmersas en el mundo de la comedia.

(Foto: captura de pantalla)

“Si yo fuera hombre estaría más encumbrado, pero al ser mujer he tenido que demostrar más y sí me ha pasado que me dicen ‘no, es que no hay mujeres comediantes mexicanas’”, destacó Mónica Escobedo.

El resto de las standuperas mencionaron que para abrirse paso en la barra cómica han tenido que escuchar comentarios sobre su sexualidad o su intelecto, muchos de ellos ofensivos.

“Queda demostrado (en La culpa es de La malinche) que las mujeres somos chistosas y buenas comediantes; pero todavía falta trabajo para quitar eso de tener que demostrar, porque ya lo sabemos”, detalló La Bea.

Es gracias a este programa que también buscan desmitificar que al trabajar sólo con mujeres surgen diversos conflictos. “Las mujeres no tienen que pelearse unas con otras, no tienen que ver cuál brillan más; sino que todas podemos trabajar en conjunto para empoderarnos juntas y hacer un programa increíble para quitar estos estigmas de que las mujeres no somos chistosas y no podemos hablar de ciertos temas o de cierta forma”, mencionó Alexis de Anda.

Gracias a distintos temas como la sexualidad, amor, familia, relaciones tóxicas, entre otros, las cinco presentadoras podrán abordar sin censura sus puntos de opinión, como lo dijo Michelle Rodríguez: “Cada una es congruente con lo que hace y lo que dice a partir de la congruencia, para hacer comedia lo que lo vuelve más sencillo”.

(Foto: captura de pantalla)

Política, religión y fútbol, fueron los temas que se dejaron del lado para no crear polémicas que opaquen la esencia del programa que llegará a las pantallas el próximo 17 de junio a las 22 horas. Los 13 episodios de 60 minutos fueron grabados antes del inicio de la cuarentena por coronavirus.

José Eduardo Derbez, Lamda García, Regina Orozco, Bárbara de Regil, entre otros, serán algunos de los invitados a esta emisión, donde compartirán su especial punto de vista del tema abordado y participarán en algunas dinámicas.

La culpa es de La malinche, es la versión mexicana y femenina, de contenidos con el mismo formato en países latinoamericanos, donde se llamó La Culpa es de Colón, La Culpa es de Llorente, La Culpa es de Cabral o La culpa es de Carlota.

En nuestro país se otorgó el papel principal y de sexta narradora a La Malinche, porque fue una mujer indígena que jugó un papel predominante la época de la Conquista, porque fue consejera e intermediaria con Hernán Cortés.

