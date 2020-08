Laura Zapata ya es tiktoker y rebasa los 100,000 seguidores en la red social

Laura Zapata dijo que está recibiendo amenazas en Twitter (Cuartoscuro)

La actriz de telenovelas Laura Zapata se unió a la fiebre de la nueva famosa red social TikTok y ya rebasó los 100,000 seguidores a pesar de las críticas de quienes no compartieron que se adscribiera a la red social.

En el video compartido en Tiktok, se observa a Zapata agradeciendo a sus seguidores por el logro “Gracias, muchas gracias por estos 100,000 seguidores en una semana, esto, esto florece”. La última oración en alusión al filtro que le adorna la oreja con una flor y pétalos cayendo en el fondo. La actriz de 64 años terminó la publicación con un beso.

Dicha publicación alcanzó las casi 35,000 reproducciones, y cuenta con más de 2,800 “likes” y los comentarios superan los 150.

Laura Zapata agradeció a sus fans con un video (Foto: TikTok@laurazapataof)

También como forma de celebración la hermana de la cantante Thalía, realizó un clip donde recordó a su personaje Lorenza Martínez Negrete, de la telenovela La gata, producida por Televisa y transmitida en el Canal de las Estrellas en 2014.

La gata es una adaptación de la telenovela homónima venezolana de 1968, y en México estuvo protagonizada por Maite Perroni, Daniela Arenas, Juan Verduzco y Mónika Sánchez. Por dicha actuación, Laura Zapata obtuvo nominada al premio “La mala más mala” de los Premios People en Español 2014.

La publicación alcanzó casi las 200,000 reproducciones y más de 9,000 “me gusta” acompañados de apenas 386 comentarios.

El tiktok más visto de su cuenta tiene tres millones de reproducciones (Foto: TikTok@laurazapataof)

Sin embargo, no es ni de cerca su Tiktok más visto, hace una semana publicó uno de escasamente siete segundos en donde critica fuertemente a quienes visitan su perfil y no gusta de sus videos, “¿si no te gustan mis Tiktoks, qué carajos haces viéndolos, maldita gata?”, arremetió en el clip que tiene tres millones de reproducciones.

La hija del ex boxeador y modelo Guillermo Zapata Pérez, se ha visto envuelta en una serie de polémicas debido a sus redes sociales, principalmente durante el último par de años.

En noviembre de 2019, llamó “gorda traicionera” a Citlalli Hernánez, diputada de Morena, por apoyar la decisión del asilo político a Evo Morales, ex presidente de Bolivia.

Al respecto, la diputada contestó “Si de lo único que puede hablar es de mi físico y eso le hace sentir mejor consigo misma, adelante. Su resentimiento es grande, su ignorancia evidente y su falta de argumentos mayor”. Sin tener respuesta de su agresora.

En abril de este año, apoyó a través de su cuenta oficial de Twitter la idea de un usuario de enviar una bomba a Palacio Nacional, luego de arremeter contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntas amenazas.

El mensaje de Laura Zapata que fue tomado como apoyo a un atentado en Palacio Nacional (Foto: captura de pantalla)

La respuesta de Laura fue cuestionada porque se dijo que estaba incitando un acto terrorista, ante lo cual varios usuarios pidieron que fuera reportada e incluso arrobaron a la Fiscalía General de la República (FGR) para que pusieran atención en la actriz.

“¿El bienestar del pueblo que has matado con tu maldito gobierno de austeridad Franciscana?. Creo que estás acabado. Presenciamos el Final y desbarrancamiento de la 4T. Estás muerto tú y tú maldita transformación republicana”, escribió en otro de sus siguientes tuits.

Apenas a finales de julio, la tía de Camila Sodi, volvió a estar en el ojo del huracán por recriminarle a Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto mientras fue presidente, de no haber apoyado más desde su puesto a la industria del entretenimiento en México.

La intérprete de Bruna Mendoza Murillo, en la serie de televisión El bienamado, dijo en una sesión de preguntas y respuestas organizada por el canal de Youtube de Tlnovelas “como Primera Dama se vio muy poco y creo que ayudó a poco al medio, a su medio”.

