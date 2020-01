Infobae México localizó a Ángel Aguilar Guzmán victima del accidente, quien aseguró que la escritora y hermana de Thalía no venía en sus cinco sentidos y que le preocupa que no paguen la motocicleta que le destruyeron: “Cuando baja la señora luego del golpe que me dio con su camioneta, me preguntó cómo estaba, la señora venía borracha y me doy cuenta cuando se acerca a mí, la olí y percibir que estaba en otro mundo, no venía en sus cinco sentidos”