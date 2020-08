“Te extraño”: Christian Nodal y el mensaje a Belinda que sí tuvo respuesta

En sus recientes publicaciones en Instagram, Belinda y Christian Nodal no habían tenido interacción (IG: lavoztvazteca)

En varias publicaciones de Instagram pareció que Belinda y Christian Nodal estaba ignorándose, pero los mensajes cariñosos entre ambos regresaron en un reciente post de la estrella.

Belinda compartió un par de fotos en las que posó al estilo de una bailarina de ballet y Nodal reapareció en los comentarios con un emoji de ratoncito, a lo que ella respondió con un “te amo”.

Christian Nodal se hizo presente en el Instagram de Belinda (IG: belindapop)

Nodal también escribió “te extraño”, a lo que Belinda reaccionó con un “yo más”.

En donde no hubo comentarios de Nodal fue en la publicación más reciente de Belinda, captada en el foro de La Voz México.

Regresaron los mensajes cariñosos entre Belinda y Nodal

Por supuesto que su intercambio de mensajes cariñosos desató miles de reacciones en la red social donde se destapó su romance.

Y es que en recientes publicaciones se notó que no hubo interacción entre ellos.

Belinda jamás reaccionó al comentario de su novio

Nodal le escribió hace algunos días a Belinda “mamacita”, comentario que ella ignoró y después él no volvió a aparecer en las siguientes publicaciones en Instagram de su novia.

Belinda, por su parte, tampoco hizo acto de presencia en el más reciente post de Nodal, en el que posó frente a su Ferrari, algo que fue notado por los seguidores del cantante, quienes buscaban alguna respuesta de ella.

Los usuarios de la red notaron que Belinda no comentó la reciente foto de Nodal

Las alarmas sobre un posible distanciamiento entre la pareja también se encendieron porque Belinda no lo mencionó en una entrevista que ofreció a Estilo DF, en donde sí habló -en cambio- de lo difícil que le ha sido enfrentar las críticas en su carrera.

“Al ser mujeres, siempre se nos exige mucho más, se nos juzga más que a los hombres en general, es algo que he vivido desde siempre y lo sigo sufriendo. Si eres guapa o te vistes bien te critican más, pero debes ser fuerte, saber quién eres, no dejar que nada ni nadie te hunda, no dejar que nadie influya en tus decisiones o en tu manera de ser, que no te manipule el público o la prensa, simplemente ser tú y dejarte guiar por tu corazón”, detalló.

Reconoció, sin embargo, que aún con tantos años de experiencia en el medio, le siguen afectando las críticas contra ella a través de redes sociales. “Todavía me afecta, y aún digo ¿por qué? Me parece injusto, no puedo creer que 100 mil personas atrás de una computadora y bajo un nombre falso, bajo una identidad que no conocemos, puedan ser tan malos o malas”, se quejó.

“Me impacta mucho la maldad de la sociedad en la que vivimos, la gente como que quiere destruir todo lo bonito, como seres humanos siempre destruimos lo más bello, nosotros mismos a veces nos saboteamos... ahí están el amor, la belleza y está en nosotros conservar todas esas cosas bonitas”.

A través de redes sociales han documentado su romance

Días antes también había llamado la atención que Belinda no mencionara a su novio entre sus planes para el próximo año.

El programa Ventaneando le llevó a la cantante un pastel con motivo de su cumpleaños y le preguntaron cuáles serían sus deseos para el año que inicia en su vida, así que ella comentó: “Deseo de todo corazón que en el próximo año -tengo muchos deseos- se acabe el coronavirus, que todos estemos sanos y salvos”.

Ricardo Montaner le dijo al oído “tener un bebé”, pero Belinda le respondió “no, todavía no”. Tampoco tuvo una respuesta afirmativa cuando le preguntaron si una boda entraría en su proyectos cercanos.

La cantante finalizó pidiendo “ser muy feliz y salud para todos los que estamos aquí, que es lo más importante, la salud”. Así que nunca mencionó a Nodal.

