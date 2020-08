Christian Nodal confesó qué haría si Belinda lo pusiera a elegir entre su carrera o ella

Christian Nodal y Belinda son la pareja más famosa del momento en el mundo del entretenimiento mexicano (IG: lavoztvazteca)

El joven cantante Christian Nodal confesó qué haría su su novia Belinda lo pusiera a elegir entre su carrera o ella.

En una entrevista con Antonio Molina “El Tigre Toño” para la estación radiofónica La Z, Nodal respondió algunos cuestionamientos sobre su romance, como el hecho de la atención mediática que han obtenido a través de redes sociales, pero que también ha generado cientos de comentarios a su alrededor.

Y es que cualquier acción de ellos a través de Instagram o Twitter obtiene reacciones de sus seguidores, aunque no siempre positivas, como ocurrió hace un par de semanas, cuando desapareció del Instagram de Nodal su video junto a Belinda y ambos dejaron de seguirse, lo que de inmediato desató especulaciones de un posible fin de la relación.

Ante ese tema de los comentarios que reciben o incluso de las versiones que aseguran que están fingiendo su romance, Nodal expresó:

“La gente habla mucho, todos hablan, pero nadie sabe la verdad, la verdad es que ahí hay dos seres humanos que se están amando mucho y que se están conociendo y yo soy muy agradecido con la vida por darme esa gran persona, gran ser humano en esta etapa de mi vida en donde ya estoy más maduro”.

Christian Nodal habló con Toño Molina

Molina luego le preguntó a Christian “¿Si Beli te dijera tu carrera o yo en este momento qué escogerías?

Sin pensárselo mucho, Nodal dijo:

“En este momento le diría ‘Beli yo quiero darte una vida de reina, yo quiero tener una familia que esté asegurada para toda su vida, que no batalle lo que yo tuve que batallar, por lo tanto yo tengo que seguir trabajando para poder lograr, entonces si me quedo contigo no se podría eso’”.

Más cariño en redes

La entrevista de Nodal llegó poco después de que él y Belinda retomaran su intercambio romántico a través de Instagram.

Regresaron los mensajes cariñosos entre Belinda y Nodal

Belinda compartió un par de fotos en las que posó al estilo de una bailarina de ballet y Nodal reapareció en los comentarios con un emoji de ratoncito, a lo que ella respondió con un “te amo”.

Nodal también escribió “te extraño”, a lo que Belinda reaccionó con un “yo más”.

En publicaciones anteriores los cantante parecían haberse ignorado.

Primero Nodal le escribió a Belinda “mamacita mía” en un post, pero ella ignoró el mensaje, que sí fue criticado por varios usuarios de la red al considerarlo “vulgar”.

Belinda jamás reaccionó al comentario de su novio

Después Nodal dejó de comentar en las siguientes publicaciones de Belinda y la cantante no hizo acto de presencia en el más reciente post de su novio, en donde posó frente a su Ferrari.

La ausencia de Belinda en el post fue notado por seguidores de Nodal, que se preguntaron dónde estaría el comentario de ella, que nunca llegó.

Las redes sociales han sido especialmente importantes para la mediática pareja.

Fue Nodal quien destapó el romance a través de una publicación de Instagram stories en donde compartió fotos junto a Belinda y la frase “te amo”.

Christian Nodal, como siempre, se mostró sumamente romántico con Belinda

En Instagram stories también intercambiaron mensajes con motivo del reciente cumpleaños de Belinda (ella asegura que fueron 28, pero muchos han dicho que en realidad llegó a los 31.

“¡Feliz cumpleaños mi vida! Te amo. Ojalá que Dios y la vida me conceda estar siempre en cada uno de ellos para disfrutarte y siempre ver crecer a esa gran mujer que eres. Te deseo todas las bendiciones y lo mejor de este mundo porque te lo mereces”, le escribió Christian.

Belinda respondió con el mensaje: “¡Te amo mi loquito! ¡Gracias por mi primer cumple juntos!”.

