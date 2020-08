Sarah Harding dio un devastador anuncio: tiene cáncer de seno y ya se extendió a otras zonas de su cuerpo

La ex integrante del grupo de pop Girls Aloud, Sarah Harding, sorprendió a todos sus fanáticos al dar una triste noticia a través de sus redes sociales. (Foto: Instagram de Sarah Harding)

La ex integrante del grupo de pop Girls Aloud, Sarah Harding, sorprendió a todos sus fanáticos al dar una triste noticia a través de sus redes sociales. La cantante británica de 38 años informó que padece cáncer de seno y se le ha extendido por varias partes de su cuerpo, pero mantiene viva la esperanza en que podrá superar esta dura batalla que la vida le ha puesto enfrente.

La artista dio a conocer a través de Twitter e Instagram los detalles de la dura enfermedad que padece y que le fue diagnosticada a inicios de este 2020.

Harding publicó una selfie que capturó desde las entrañas del hospital en el que recibe su tratamiento y la acompañó por un extenso mensaje en el que indicó cuándo conoció del cáncer de mama que sufre, cómo lo afronta y el nuevo diagnóstico devastador con el que intenta lidiar desde hace un par de semanas.

“A principios de este año me diagnosticaron cáncer de mama y hace un par de semanas recibí la devastadora noticia de que el cáncer ha avanzado a otras partes de mi cuerpo”, escribió desde sus redes sociales.

“Actualmente me estoy sometiendo a sesiones de quimioterapia semanales y estoy luchando lo más duro que puedo”, afirmó en la publicación que compartió hace unas horas y que rápidamente se volvió viral en todo el mundo.

Destacó que se mantiene unida a todas aquellos seres queridos y personas que le han tendido su apoyo sincero en estos momentos tan difíciles y que le permiten mantenerse con la mejor actitud en busca de superar este capítulo de su vida.

“Mi increíble madre, mi familia y mis amigos cercanos me están ayudando a superar esto, y quiero agradecer a los maravillosos médicos y enfermeras del NHS (United Kingdom National Health Service) que han sido y siguen siendo héroes”, mencionó en su extenso comentario en redes sociales.

“Estoy haciendo todo lo posible para mantener una actitud positiva y los mantendré informados sobre cómo me está yendo”, añadió.

La famosa, que surgió de un reality show británico, admitió que dar a conocer esta noticia no le fue fácil y mucho menos por medio de un canal tan público como lo son sus redes sociales, pero lo hizo en atención a todas aquellas personas que han estado al pendiente de su salud y se preocuparon porque fue vista la semana pasada en una unidad médica.

“Entiendo que esto puede resultar impactante de leer en las redes sociales y esa no es realmente mi intención. Pero la semana pasada se mencionó en línea que me habían atendido en el hospital, así que creo que ahora es el momento de informar a la gente sobre lo que está pasando y esta es la mejor manera que se me ocurre de hacerlo”, explicó.

Pidió que su intimidad sea considerada y deseó que todos los que conocieron de su publicación se encuentren a “sanos y salvos durante estos tiempos de incertidumbre”.

“Espero que todos comprendan y respeten mi solicitud de privacidad durante este momento difícil”, concluyó una de las vocalistas de Girls Aloud, grupo de pop surgido del reality show ITV Popstars: The Rivals.

Su mensaje atrajo incontables reacciones por parte de sus seguidores, así como de sus compañeras de Girls Aloud, que ofrecieron mensajes de apoyo a su compañera por muchos años.

Cheryl colgó un emoji en forma de corazón partido en Twitter; mientras que Nadine Coyle le dejó un mensaje en Instagram: “Te quiero. Siempre has podido lograr milagros cuando eran necesarios. Estoy aquí durante todo el camino y siempre estaré”.

Sarah Harding comenzó su carrera como integrante del programa de talentos ITV Popstars: The Rivals, del surgió la agrupación Girls Aloud y que logró varios éxitos en el Reino Unido hasta que decidieron separarse en 2009.

Durante años fue conocida por su asistencia continua a diferentes fiestas y clubes nocturnos, así como por su consumo de whisky, por lo que fue apodada “Hardcore Harding”.

A diferencia de sus compañeras que decidieron continuar con sus carreras musicales en solitario, Harding decidió emprender un camino por la actuación y protagonizó las dos películas de St Trinian’s, en las que también formó parte de la banda sonora.

Participó en el reencuentro de Girls Aloud entre 2012 y 2013, para después impulsar su carrera como solista que no le fue muy fructífera.

Ha participado en varios programas en la televisión londinense como Coronation Street, Celebrity, MasterChef, Tumble, The Jump y Celebrity Big Brother, éste último le dio un nuevo aire a su carrera y le permitió encontrar el amor en los brazos del estadounidense Chad Johnson por tan sólo tres meses.

