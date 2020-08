Pati Chapoy insinuó que sabe dónde está la mamá de Luis Miguel

La titular de "Ventaneando" aseguró que la madre de Luis Miguel efectivamente falleció (Instagram: ventaneandouno)

La tarde de este martes la periodista de espectáculos Pati Chapoy dejó ver entre líneas que sabe dónde se encuentra el cuerpo de Marcela Basteri, la mamá del famoso cantante Luis Miguel, quien dejó de verla siendo tan solo un adolescente.

La vida de Luis Miguel esconde muchos enigmas, entre ellos lo que ocurrió con el paradero de su madre, pero esta tarde la comunicadora hizo un revelador comentario.

Dicha información se dio a conocer en su programa Ventaneando, luego de presentar una nota donde se retoma el tema de la mujer que desapareció misteriosamente en 1986, cuando la carrera de su hijo se encontraba por todo lo alto.

Hasta el día de hoy se desconoce públicamente el paradero de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel (Foto: Archivo)

Como parte de la coyuntura mediática, se dio la noticia en el programa de espectáculos de TV Azteca que Flavia Basteri, prima de Luis Miguel, aseguró que su tía Marcela Basteri se encuentra con vida y es la persona que se encuentra internada en una clínica médica luego de haber vivido en la indigencia. Tal afirmación fue cuestionada por Lucía Miranda, presentadora de televisión y viuda de Hugo López, quien se desempeñó durante varios años como representante del popular cantante.

Como parte del cruce de declaraciones, Lucía Miranda dejó claro que Luis Miguel sabe que efectivamente su mamá está muerta, descartando totalmente la versión que asegura que Marcela es una mujer que vivía en situación de calle y que incluso ya ha sido recibida en una clínica para rehabilitarse; y aseguró que incluso “el sol” posee documentos que contienen la información de dónde se encuentra enterrado el cuerpo de su madre.

Algunos familiares de “Luismi” han recurrido a ciertos medios de comunicación para asegurar que la mujer que se volvió viral en Argentina es ciertamente la madre del cantante, versión que la comunicadora en un arrebato desmintió categóricamente.

Luis Miguel comenzó su carrera musical impulsado por su padre y por su madre, quien le confeccionaba su vestuario (Foto: Archivo)

“Marcela Basteri está muerta, Luis Miguel tiene el informe y él lo sabe. Me indigna que se haga todo este circo porque es un circo mediático donde están especulando no sé qué, porque no entiendo el cariño que dicen que le tienen a una tía que no la vieron hace 30 años, que no la conocieron y que realmente tampoco conocen a Luis Miguel”, fueron las palabras de la viuda de quien fuera el manager del cantante de Será que no me amas ante la insistencia de Flavia Basteri, quien la retó.

“Vos que la conociste, ¿fuiste a verla? Yo te invito a ir a verla después que pase todo esto y saques tus conclusiones vos”, dijo Flavia refiriéndose a la mujer que se encuentra internada en una clínica.

Tras retomar esta declaración de la señora Miranda, fue la titular de Ventaneando quien le dio la razón, ya que aseguró que ella también sabe dónde está la mamá del famoso cantante.

Pati Chapoy ha declarado que Luis Miguel es un hombre muy fuerte por haber resistido la vida tan dura que ha llevado (Foto: Twitter: @VentaneandoUno)

“Obviamente el papel donde (dice dónde) se encuentra lamentablemente el cuerpo de Marcela Basteri sí lo tienen los hijos” , fueron las palabras de Chapoy, quien se mantiene al mando del área de espectáculos de la televisora desde hace casi tres décadas.

Ante esta aseveración, fue su compañero de programa Pedro Sola, quien le preguntó: “¿Tú sí sabes dónde está?”, a lo que Chapoy únicamente le contestó: “¿A poco crees que te lo voy a decir?”

De esta forma, la periodista no confirmó nada, pero dio a entender que sabe exactamente el paradero de la madre del cantante, Marcela Basteri, cuya supuesta muerte no ha dejado convencidos a muchos, entre quienes argumentan haberla visto en distintos lugares del mundo.

