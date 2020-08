Eiza González regresó a las redes sociales con un nuevo tatuaje y un contundente mensaje

Eiza González ya regresó a las redes sociales.

Tras cerrar todos sus perfiles hace una semana, la actriz mexicana reactivó su cuenta de Instagram y a través de sus historias enseñó el nuevo tatuaje que se hizo en el brazo, un grabado de trazo fino en el que se ven dos rostros de perfil besándose.

“Amor propio”, escribió la protagonista de Baby Driver al mostrar el tatuaje a sus seguidores.

Para muchos de sus fans, la artista quiso enviar así un mensaje contundente a los haters que continuamente la atacan. Y es que, aunque no explicó el motivo que la llevó a alejarse de las redes durante unos días, González Reyna tomó su decisión justo después de verse envuelta en una polémica en la que compararon sus relaciones amorosas con las de otra artista.

Cuando se dio a conocer el romance entre Christian Nodal y Belinda, muchos usuarios compararon la lista de ex novios de la cantante con los de Eiza González, en una especie de competencia en la que resaltaban el aspecto físico más o menos favorecedor de cada una de sus conquistas. Esto molestó a la actriz mexicana, quien pidió a través de sus redes sociales que no usaran su nombre para denigrar a otras mujeres.

“Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo, o quiero ser partícipe. Gracias”, escribió la protagonista de Fast & Furious.

Información en desarrollo