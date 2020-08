Eiza González desapareció abruptamente de redes sociales luego de señalar a sus haters

Sin dar ningún aviso, González desapareció de las redes sociales causando la sorpresa de sus miles de seguidores (Foto: Instagram @eizagonzalez)

Los fanáticos de Eiza González se encuentran muy sorprendidos porque de la noche a la mañana, las cuentas en las redes sociales de la actriz mexicana radicada en Estados Unidos se han borrado del mapa.

Ni en Instagram ni en Twitter sus followers la encontraron; y no se sabe si fue ella quien decidió eliminar sus perfiles o sucedió algún problema fuera de su control en las plataformas sociales. Tampoco ha dado ninguna declaración y no se sabe a qué se debe, pero los posts y fotografías de la también modelo ya no están al alcance.

“Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página”, señala el link de su cuenta, donde no permanecía muy activa. En el caso de su arroba de Twitter simplemente dejó de existir.

Sin embargo, sus fanáticos, aunque están desconcertados, prometen que van a esperar a su estrella hasta que esté lista pata volver a las redes.

“Mi todo. Sé que regresarás y estaré aquí esperando por ti ”, se lee en uno de los comentarios bajo el hashtag #EizaGonzalez.

En días pasados fue comparada y enfrentada contra Belinda (Foto: Instagram @eizagonzalez)

Esto ocurre a unos días desde que Eiza realizara contundentes declaraciones en contra de la violencia hacia las mujeres, en una de sus últimas publicaciones la actriz de Baby Driver criticó que los usuarios de redes sociales la pusieran en rivalidad con otra mujer, y a ser sometida a comparación con ella.

Sus declaraciones responden a que desde que se destapó el romance entre Christian Nodal y Belinda, quien ha sido considerada una rival artística de Eiza, una de las primeras reacciones del público fue hacer una comparación entre los ex novios de ambas mujeres, destacando el aspecto físico de sus conquistas, a lo que la hija de la manager de modelos Glenda Reyna reaccionó en contra.

Pidió que no se usara su imagen para denigrar a otras mujeres, y en un hilo de varios tuits puso un enérgico alto a los trolls que la han molestado.

Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias

Eiza González lució su figura durante la cuarentena (Foto: Instagram)

Luego de que los coaches de La Voz México aceptaron que tienen un noviazgo y están enamorados, los usuarios de redes sociales alimentaron una supuesta rivalidad con Belinda, pero en esta ocasión en el terreno amoroso.

Los internautas destacaron los amores de ambas famosas para determinar cuál de las dos ha tenido “los mejores novios” al pasar de los años.

“Sin contar que burlarse o utilizar los rasgos, la complexión o el color de la piel de alguien para minimizar su valor es absolutamente erróneo. El racismo y clasismo es inaceptable”, añadió Eiza González sobre el comportamiento de los internautas.

González resaltó la entereza con que las mujeres deben afrontar la vida y razón por la que merecen todo el respeto.

Espero que en el 2021 nos curemos del coronavirus, pero también de la terrible mentalidad misógina

Recientemente también fue señalada por compartir una foto donde se le ve con la boca más voluminosa que lo habitual (Foto: Instagram)

“Ninguna mujer es mejor que otra. Y sobre todo la mujer que tiene la tenacidad y agallas de sobrevivir el despreció y ataques día a día en ésta y otras industrias merece todo el respeto. Mujer guerrera. Porque desde el día tristemente solo por ser mujer tenemos desventaja”, precisó.

Finalmente, Eiza deseó que en algún punto se pueda valorar a las mujeres por su desempeño y no sea un hombre el que la clasifique o le dé valor. Se especula que la reciente desaparición de las cuentas de la actriz responden a que prefiere mantenerse en un bajo perfil y alejada de los haters de las redes sociales.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Ponen a “duelo” a Eiza González contra Belinda por su historial de romances

“No me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer”: Eiza González respondió a las comparaciones con Belinda

Eiza González presumió unos labios voluminosos, pero eliminó su foto tras duras críticas