Eiza González presumió unos labios voluminosos, pero eliminó su foto tras duras críticas

Eiza González se convirtió en el centro de la polémica en Instagram, donde la actriz mexicana compartió una foto que de inmediato llamó la atención de sus seguidores, quienes notaron que la intérprete lucía unos labios notablemente más carnosos, por lo que las reacciones al respecto no se hicieron esperar.

Entre los mensajes que llenaron la caja de comentarios una constante fueron las expresiones como “Ya no te parece”’, “No abuses”, “Ya estás exagerando”, “Eres guapísima como estás, ya no te hagas más arreglitos”, “¿Cómo crees? A ella por los cambios de la edad le cambian las facciones”, “Ya estás exagerando con tus labios'”, “Cómo se dañan la cara siendo tan bonitas, “Pensé que era Carmen Campuzano”, fueron algunas de las reacciones recibidas.

Y es que la actriz lució unos labios voluminosas, muy distintos a los que el público estaba acostumbrado a verle. Al verse criticada por algunos de sus seis millones de seguidores, la misma actriz decidió eliminar la imagen de su perfil para después volverla a compartir, pero ahora en sus instastories, pues al parecer deseaba mostrarse sin quedar expuesta a las críticas. Tras los señalamientos, la hija de la representante de modelos Glenda Reyna no se ha pronunciado sobre si sus labios son producto de algún procedimiento estético, como inyecciones de colágeno, o simplemente algún filtro digital de retoque para las redes sociales.

Un recuerdo de niñez

Hace apenas unos días, la actriz de la cinta Baby Driver compartió una fotografía donde se aprecia una carta que escribió hace 20 años, cuando tenía 10, y en donde hizo una serie de promesas a su madre.

“Yo, Eiza González Reyna, prometo terminar la escuela y por supuesto hacer una carrera y tomarlo muy en serio, y de ninguna manera dejar mi carrera sin terminarla, lo juro”, escribió la también cantante cuando era niña. Además agregó uno de los deseos que tenía cuando redactó aquél texto: “Postdata: Lo primero que compraré cuando sea cantante va a ser la casa de mi mamá donde quiera”, escribió entonces.

Al recordar aquel capítulo de su niñez, la ex protagonista de telenovelas como Lola: Érase una vez, se mostró feliz de haber cumplido sus promesas infantiles e invitó a sus millones de seguidores a seguir luchando por sus sueños, aún en la edad adulta. “Hace veinte años hice esta promesa a mi dulce y amorosa madre. Mi yo de 10 años estaría muy orgullosa de que mantuve y cumplí cada una de las promesas. Sigan soñando en grande, fijen sus metas y sean amables durante el trayecto”, escribió. Ante el emotivo recuerdo, algunos de sus seguidores mostraron su admiración a la también cantante de temas como Te acordarás de mí, y ante la pregunta de un seguidor sobre si se había graduado escolarmente, la actriz confirmó: “Sí, me gradué de Strasberg en Nueva York”.

Una escapada romántica

En semanas pasadas, Eiza fue captada en Cabo San Lucas en actitud cariñosa con el actor Timothée Chalamet, no obstante, ni ella ni el actor de Call Me by Your Name han emitido algún comentario al respecto de una presunta relación. Las imágenes causaron polémica pues el actor franco-estadounidense apenas había terminado su relación con Lilly Rose-Depp, un par de semanas antes de que apareciera de la mano de Eiza González. Poco después de sus vacaciones en el norte de México, la pareja fue vista muy de cerca en su regreso a Los Ángeles.

La actriz volverá a las carteleras de cine en China, donde este 24 de julio volverán a operar nuevamente algunas salas tras varios meses de permanecer cerradas por la contingencia sanitaria que aqueja al mundo. Será la cinta Bloodshot, que Eiza coprotagoniza junto a Vin Diesel la que se exhibirá en esta reapertura.

