Juan de Dios Pantoja aún le guarda rencor a Lizbeth Rodríguez por el escándalo de infidelidad

Lizbeth Rodríguez aseguró que Juan de Dios Pantoja le fue infiel a Kimberly Loaiza con el fotógrafo Kevin Achutegui (Foto:Juan de Dios Pantoja/IG- Lizbeth Rodríguez/IG.)

El cantante Juan de Dios Pantoja reconoció que aún le guarda rencor a Lizbeth Rodríguez por el escándalo de infidelidad que desató el pasado abril y que puso en riesgo su relación con Kimberly Loaiza.

En su más reciente video en YouTube, Kimberly compartió la prueba de polígrafo a la que se sometió junto a Pantoja, Alex Flores y Kevin Achutegui y en donde respondieron con un “sí” o un “no” a varias interrogantes que circularon alrededor de su relación en los últimos meses.

Como se recordará, el pasado abril Lizbeth Rodríguez compartió capturas de pantalla de una supuesta plática en la que Achutegui admitió haber tenido relaciones sexuales con Pantoja.

La conversación con Kevin que mostró Lizbeth y que fue señalada como falsa

A la par se filtraron videos íntimos de Juan de Dios junto a mujeres que no eran Kimberly.

Así comenzó un enfrentamiento público entre Lizbeth y el resto de los involucrados.

Rodríguez aseguró que lo hizo para ayudar a que Kimberly abriera los ojos y dejara de estar “manipulada” por él, aunque también se burló de ella en varias ocasiones a través, por ejemplo, de videos de TikTok.

Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza y Kevin Achutegui se sometieron al polígrafo para responder al escándalo de infidelidad que los involucró hace meses (Captura YouTube - Kimberly Loaiza)

Aunque Loaiza y Juan de Dios se separaron, por sus recientes publicaciones en redes se entiende que otra vez están juntos.

Cuatro meses después del escándalo, la pareja se sometió al polígrafo, analizado por Alex Flores -novio de Achutegui.

Flores comentó que ha tomado capacitación de polígrafo, así que procedió a analizar a sus amigos.

El primero fue Kevin Achutegui, quien respondió afirmativamente cuando Flores le preguntó si considera atractivo a Pantoja, lo que al analizar el polígrafo resultó verdad.

Lizbeth llegó a burlarse de Kim en redes (Foto: Kimberly Loaiza/IG- Lizbeth Rodríguez/IG.)

Achutegui dijo que nunca se ha burlado de Kimberly Loaiza, que nunca le ha sido infiel a Flores y que jamás sintió por Juan de Dios algo más que una amistad, lo cual fue avalado por el análisis del polígrafo.

La que resultó falsa fue su respuesta de “sí” a la pregunta de si perdonaría a Lizbeth Rodríguez.

Después el mismo Kevin aceptó que por ahora no la perdonaría.

Aún sigue queriendo a Juan

En el caso de Kimberly Loaiza resultó que fue la que más mintió en el polígrafo.

Loaiza dijo que aún siente el mismo cariño por Juan de Dios (IG: juandediospantoja)

Según ella no se siente incómoda al estar junto a Kevin o Juan y que nunca pensó que entre ellos hubiera ocurrido realmente algo, pero el polígrafo dijo que mentía.

El análisis no pudo determinar si fue verdad o mentira su respuesta negativa al hecho de que no le gustaría enamorarse de alguien más que Pantoja, el padre de su hija Kima.

Fue verdad que sigue sintiendo el mismo cariño por Juan, aunque según el polígrafo es mentira que crea que la relación será la misma.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja forman una de las parejas más famosas entre los youtubers mexicanos (IG: juandediospantoja)

Las respuestas de Juan de Dios

Según el polígrafo, Pantoja mintió al decir que no piensa que Kevin sea atractivo.

Dijo la verdad al responder “sí” acerca de la posibilidad de regresar a YouTube, que no manipula a Kimberly Loaiza, que no le ha sido infiel a ella en el último año, que no tuvo relaciones íntimas con Kevin y que sí le sigue guardando rencor a Lizbeth.

Al final del video Kimberly comentó que lo hecho por Lizbeth habría sido un plan para dar a conocer lso videos íntimos de Juan.

“Fue como una venganza”, aseguró Pantoja. El joven ha asegurado en varias ocasiones que Rodríguez y la gente de Badabun se pusieron de acuerdo para filtrar el material íntimo y así afectarlo.

