Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se unieron para estrenar “Bye, Bye” y sus fanáticos enloquecieron

Bye, Bye es la canción que volvió a unir a Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Los youtubers sorprendieron a sus miles de seguidores al revelar la colaboración que hicieron después de haberse separado en medio de una intensa polémica sobre supuestas infidelidades, que los llevó a distanciarse en abril de este año.

Kimberly fue quien anunció en sus redes sociales el estreno de la canción que aborda una ruptura amorosa, quizá la misma que ella y el padre de su hija aún viven.

Con una imagen renovada y colores llamativos, Loaiza y Pantoja aparecieron en sus cuentas de Instagram para presentar el sencillo Bye, Bye, que hasta ahora ya supera las más de 200,000 reproducciones.

Fue la influencer quien dio algunos detalles de este lanzamiento antes de que ocurriera: “Les tengo que advertir que es algo que no sé cómo lo vayan a tomar, si les vaya a gustar o no... a las 12:00 horas se va a publicar una canción en mi Spotify, pero es una canción con la que a lo mejor lloran o les da coraje”.

Bye Bye - Kim Loaiza Ft. JD Pantoja

“Cuando ustedes la vean y la escuchen entenderán mi nerviosismo”, adelantaba la youtuber de 22 años.

Tras el estreno de Bye, Bye, los seguidores del equipo Jikilop integrado por Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, agradecieron la nueva colaboración y la colocaron entre las tendencias de Twitter.

Con más de 41,000 menciones, el tema se ha colocado entre los temas más populares de este viernes con más de 500,000 streams y en la red social no dejan de comentarla.

“Mi reacción al ver que era una canción juntos”, “Qué más podemos pedirle a la vida si se escucha tan perfecto ese duo”, “No puedo con tanta hermosura”, “Confirmen si ambos se ven súper perfectos en las fotos” o “Estoy como Kimita (la hija de la pareja) feliz pero con lágrimas en los ojos”, fueron algunos de los comentarios que escribieron en Twitter los miembros del fandom de ambos youtubers.

Ninguno de los dos ha aclarado si esta colaboración significa una reconciliación a su relación, pero sí adelantaron que tienen una sorpresa más para sus fanáticos, que bien podría ser el video oficial del tema.

“Subiré el video oficial de en cuanto lleguemos a 900 mil streams en spotify”, escribió hace unos minutos Kimberly Loaiza en su cuenta de Instagram.

En Bye, bye, Kimberly celebra alejarse de Juan de Dios Pantoja, quien le pide reconsiderar esta decisión para olvidar cualquier conflicto del pasado.

“No voy a llorar si te vas de aquí. Ya no soy la misma desde que te conocí. Y hoy te digo: Bye, bye, bye, bye. Te llegó la hora, vete con otra”, repite Loaiza en el coro de la canción.

“No me voy a marchar, yo te quiero a ti. No me iré con otra porque ya lo decidí. No acepto tu: Bye, bye, bye, bye. Cambiemo’ las cosa', vivamo’ el ahora”, responde Pantoja en el mismo estribillo.

El rastro del escándalo

Lizbeth Rodríguez ventiló hace unos meses que Juan de Dios Pantoja engañó a Kimberly Loaiza con Kevin Uchutegui, el fotógrafo de ambos.

En pocas horas, los dimes y diretes se apoderaron de las redes sociales, escenario en el que los influencers aprovecharon para publicar su rencor hasta que surgieron varios videos íntimos del intérprete de Mi Plan y Tu novio reclama.

El escándalo provocó la ruptura de la pareja conocida como Jukilop. Loaiza decidió guardar silencio, pero Pantoja mostró su lado más vulnerable tras la separación, lo que lo inspiró a crear el tema Error.

Fue la propia Kimberly quien decidió dejar atrás todo el escándalo y siguió con su vida normal y creación de contenidos hasta que defina el rumbo de su relación sentimental.

La pareja anunció que vivirían juntos desde que su casa fue asaltada, pero hasta ahora no han dicho si ya reanudar su relación o prefirieron continuar como amigos.

