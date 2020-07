“Fue una provocación”: Kimberly Loaiza y la aparición de una foto de Lizbeth Rodríguez en su Instagram

(Foto: tomadas de Twitter)

Kimberly Loaiza lanzó su nuevo sencillo Me perdiste, que parece ser un mensaje para Juan de Dios Pantoja, con quien rompió hace unas semanas. Pero antes del gran estreno tuvo un comportamiento extraño en redes sociales e incluso acusó que fue hackeada para después borrar sus mensajes y pedir a sus fanáticos que no se hablara más del tema.

El alboroto por los polémicos mensajes de la influencer y youtuber comenzaron cuando en su cuenta de Instagram apareció una fotografía de Lizbeth Rodríguez, con quien tuvo un gran conflicto hace unos meses porque ventiló unos videos íntimos de Juan de Dios Pantoja y lo relacionó sentimentalmente con el fotógrafo Kevin Uchetegui.

Aunque esta imagen fue eliminada poco tiempo después, pronto llamó la atención de los internautas por la intensa guerra de declaraciones que protagonizaron en el pasado la ex “Chica Badabun”, Pantoja y Loaiza.

Ante la polémica, Kimberly se pronunció sobre este tema en su cuenta de Twitter. En la red social explicó que no fue su intención compartir la instantánea de Lizbeth en un restaurante y que esto se debía a un intento más de provocarla.

(Foto: tomadas de Twitter)

“Que extraño fue esto, alguien subió una foto a mi Instagram. Me asusté demasiado, la borré en segundos, que mal me miré. Si la vieron quiero que sepan que no fui yo”, detalló en su primer mensaje.

“Siento que fue una especie de provocación para fingir una molestia conmigo y así sacar cosas conmigo. Juan me lo advirtió desde hace mucho, espero que esta gente logre pasar la página y me deje en paz”, concluyó la joven que también informó que grabaría un nuevo contenido.

Kimberly borró su explicación unas horas después y pidió no volver a mencionar el tema: “No dije nada malo pero igual borre los Tws porque la verdad lo que menos quiero son problemas, linduras hagan como que no pasó nada, por favor no mencionen el tema más”.

Este nuevo comentario se volvió el preámbulo del lanzamiento de la canción Me perdiste, sencillo que sólo fue estrenado por Spotify y promocionado en todas las redes sociales de la famosa de 22 años.

La nueva canción pronto se colocó entre las tendencias en internet y generó opiniones divididas; ya que muchos se pronunciaron a favor de la intérprete de No seas celoso, mientras otros se lanzaron en su contra para asegurar que toda la polémica fue creada para dar promoción al tema.

(Foto: tomadas de Twitter)

A pesar de la publicación de una de sus fotografías, Lizbeth Rodríguez no se ha pronunciado sobre el tema.

El rastro del escándalo

Lizbeth Rodríguez ventiló hace unos meses que Juan de Dios Pantoja engañó a Kimberly Loaiza con Kevin Uchutegui, el fotógrafo de ambos.

En pocas horas, los dimes y diretes se apoderaron de las redes sociales, escenario en el que los influencers aprovecharon para publicar su rencor hasta que surgieron varios videos íntimos del intérprete de Mi Plan y Tu novio reclama.

El escándalo provocó la ruptura de la pareja conocida como Jukilop. Loaiza decidió guardar silencio, pero Pantoja mostró su lado más vulnerable tras la separación, lo que lo inspiró a crear el tema Error.

Fue la propia Kimberly quien decidió dejar atrás todo el escándalo y continuó con su vida normal y creación de contenidos hasta que defina el rumbo de su relación sentimental.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Termino aquí”: Lizbeth Rodríguez cerró el capítulo de Juan de Dios Pantoja y Dalas Review

“El karma llega solo”: Juan de Dios Pantoja insistió en que el CEO de Badabun filtró su video íntimo y Lizbeth Rodríguez envió una indirecta

Kimberly Loaiza rompió el silencio tras el escándalo con Juan de Dios Pantoja: “Con esto finalizo este tema, yo cierro este ciclo”