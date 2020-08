Elizabeth Debicki interepretará a Lady Di en las últimas temporadas de “The Crown”

La actriz australiana Elizabeth Debicki interpretará a quien ha sido todo un ícono a pesar de los años, Lady Di (Foto: EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

Elizabeth Debicki, actriz australiana de 29 años, interpretará a Diana de Gales en las temporadas cinco y seis de la serie británica-estadounidense “The Crown”, que serán las últimas, según anunció Netflix este fin de semana.

“El espíritu, las palabras y las acciones de la princesa Diana perviven hoy en los corazones de muchos, es un verdadero privilegio y un honor unirme a esta serie magistral que me tiene enganchada desde el primer episodio”, dijo la nacida en París, Francia, pero criada en Australia en el mensaje que acompañó el anuncio por redes sociales.

Con esto, la plataforma de streaming continúa en sus revelaciones sobre quiénes participarán en las próximas entregas de la producción que repasa el mandato de la reina Isabel II del Reino Unido.

El próximo 31 de agosto se cumplen 23 años de la muerte de la Princesa Diana

Debicki saltó a la fama en 2013, a los 23 de edad, cuando actuó como Jordan Baker en “The Great Gatsby”, junto a Leonardo di Caprio. Igual participó en “Macbeth” (2015) y “Guardians of the Galaxy vol.2” (2017). Mientras que en el terreno de las series televisivas ha actuado en “The Night Manager”, con Tom Hiddleston; además, es una de las protagonistas de “Tenet”, el nuevo filme de Christopher Nolan, que próximanente se estrenará en cines.

“The Crown” relata los incidentes de la familia real británica desde la década de 1940 y 1950. Para su tercera temporada, que se estrenó el año pasado, la trama dió un salto a 1960 y 1970; de ahí que comenzó a remplazar a algunos actores debido a la edad, y con ello incluyó nuevos rostros.

Lady Di, quien nació en 1961, aparecerá por vez primera en la serie en la cuarta temporada, donde será encarnada por Emma Corrin. Pero en la quinta y sexta, será sustituida por Elizabeth Debicki.

Elizabeth Debicki destacó en Viudas, así como en The Great Gatsby (Foto: Instagram@ elizabethdebickinators)

Hace una semana, Netflix informó sobre la incorporación del actor galés, Jonathan Pryce, como Felipe de Edimburgo, quien actuará en las dos últimas temporadas. El ganador del Oscar relevará a Mat Smith y Tobias Menzies, que dieron vida al esposo de la reina Isabel II en las primeras cuatro tempradas de la serie.

Actualmente, “The Crown” cuenta con 13 nominaciones para la próxima edición de los premios Emmy, en que compite por la categoría de mejor serie drmática. La cuarta temporada podría estrenarse a finales de este año. Y pese a que solo se tenían previstas cinco tandas de episodios, en julio pasado se informó que habría una sexta temporada.

Imelda Staunton dará vida a la reina (después del trabajo de Claire Foy y Olivia Colman) y Lesley Manville se ocupará de la princesa Margarita (como sucesora de Vanessa Kirby y Helena Bonham Carter).

"The Crown" es una serie escrita por Peter Morgan y producida por Left Bank Pictures para Netflix (Foto: Twitter@RobertGayol)

Otras actuación que promete es la de Gillian Anderson, quien interpretará a Margaret Tatcher, la llamada “Dama de hierro”, quien fue primera ministra de Reino Unido de 1979 a 1990, lo que la convirtió en la primera mujer en ostentar ese cargo en su país.

Mientras tanto, los fanáticos de la serie televisiva deberán esperar una temporada para ver las actuaciones de Debicki, pues está previsto que la quinta temporada comience a rodar hasta junio del próximo año.

El próximo 31 de agosto se cumplirán 23 años de que la Princesa Diana murió en un trágico y polémico accidente automovilístico. La madre de Guillermo y Harry de Inglaterra es un ícono aún muchos años después de su deceso. Próximamente, el actor chileno Pablo Larraín dirigirá una película centrada en el fin de semana crítico en que Diana de Gales se enteró que su relación con el príncipe Carlos no tenía solución. Reportes de prensa señalan que la elegida para el papel será Kristen Stewart.

