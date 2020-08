Un video del hijo de Camilo Sesto encendió las alarmas por su preocupante estado de salud

(Foto: Instagram)

A casi un año de la muerte de Camilo Sesto, su único hijo, Camilo Blanes Ornelas, parece haber tocado fondo.

Ya lo había advertido el pasado mes de noviembre su madre, Lourdes Ornelas, cuando dijo que Camilín, de 36 años, “estaba enfermo” y “necesitaba ayuda”; pero ahora, un video en Instagram encendió todas las alarmas.

En las imágenes, transmitidas en directo en su perfil el pasado viernes, el hijo de Camilo Sesto aparecía en estado ebrio; arrastrando las palabras y con la mirada perdida. En un momento del streaming, explica que va a fumarse un cigarro, y poco después, come pasta con las manos.

“Se me oye pedo, pero no estoy tan mal... Me estoy tomando una gran copa a su favor”, dice el músico.“A huev* hijos de la chin**da, pues ¿qué paso?, ¿dónde estamos? Los pondré en stand by [en espera] mientras me hago un cigarro”, añadió.

Al verlo, algunos de los usuarios que seguían el directo se alarmaron y expresaron su preocupación por la insólita actitud de Blanes.

“Mi padre ya no está, pero como su hijo, solo quiero dar gracias en su nombre. Si le faltó algo a él... perdónenme, suceden emociones dentro de mí que no son fáciles de digerir, he pasado por mucho”, siguió él.

Después de algunas divagaciones depresivas, su novia, que le acompañaba, intentó quitarle el celular para interrumpir la grabación y evitar que se expusiera más. Pero él reaccionó con violencia.

“No me quites mi móvil o te quito la mano de un sopetón. Soy un macho”, le advirtió, según informó el medio TV Notas.

Tras la lamentable escena que protagonizó en la red social, el hijo del intérprete de éxitos como Jamás o Perdóname atendió a los medios de comunicación en el exterior de su finca en Torrelodones, una de las tres propiedades que su padre le heredó tras su muerte. Camilín aseguró que se encontraba bien, y que el video había sido “fruto del ocio y del momento”.

“En principio sí me dedicaré a la música, pero a ver qué pasa”, explicó frente a las puertas de su casa.

Aunque él insiste en que no padece problemas de adicciones, su círculo más cercano difiere, y creen que su situación ha empeorado desde que falleció Camilo Sesto, el pasado 8 de septiembre.

En declaraciones al diario TV Notas, un amigo cercano de Blanes Ornelas aseguró que el hijo del compositor está atravesando una profunda depresión que ha agudizado su problema con el alcohol.

“Está metido en grandes problemas de depresión, sin embargo, es triste que a su edad esté sumergido en el alcohol y las drogas, y lo peor es que a todos los que realmente lo queremos y buscamos ayudarlo nos ha alejado de su vida, pues no quiere contestarnos las llamadas y tampoco nos recibe en su casa cuando vamos a ver cómo se encuentra”, dijo la fuente al medio especializado.

Según explicó esta fuente, tras recibir la herencia, que incluía unos 8 millones de euros, tres propiedades, y las regalías de las canciones de su padre, Camilín dejó de luchar por su carrera musical y abandonó todos sus proyectos.

“Es una pena verlo así, porque ahora tiene demasiado dinero gracias a la herencia de su padre, no quiere retomar su carrera y sólo gasta en alcohol, drogas y comida chatarra”.

Contó también que a menudo recae en su adicción al alcohol, y que se ha apartado de sus seres queridos, incluida su madre, Lourdes Ornelas, a la que “corrió” de la mansión de Torrelodones.

“Siempre le ha gustado el whisky y es lo que toma. La última vez que lo vi fue a finales del año pasado; fue una noche en la que lo vi gastarse miles y miles de pesos solo en alcohol. Es una exageración, y esa noche de la pasó gritándonos, diciéndonos que sólo lo buscábamos por su dinero ahora que es rico, y la verdad no, pues lo apreciamos mucho”, explicó.

“No sé si sepas, pero corrió a su propia madre de la casa en la que él vivía con ella. Ella aguantó mucho desde que se vinieron a vivir a España [...] Cuando su mamá le pidió que dejara los vicios, Camilo se alteró demasiado y le empezó a gritar de cosas; incluso le dijo que ya no la quería ver y que lo tenía harto”, añadió la fuente.

Sobre la actitud violenta que Camilín mostró en el video, su amigo dijo que en estos últimos tiempos es frecuente verlo alterado.

“Se ha vuelto muy violento, siempre fue algo déspota, siempre decía: ‘Yo soy hijo de Camilo Sesto, no soy cualquier persona'. Y ahora con el dinero y la herencia que tiene, pues se volvió como más neurótico y más hermético, no quiere ver a nadie, ni recibir llamadas”.

En su opinión, los problemas de salud mental y vicios que padece Blanes Ornelas se deben en gran parte a una infancia de inmensa soledad, con un padre que apenas pasaba tiempo en Madrid por sus giras y su compromisos profesionales, y una madre a la que nunca veía porque residía en México. Esto desencadenó una adolescencia prematura, “llena de fiesta, alcohol y drogas”.

“Ella se quedó en México, sin embargo, no tenía mucho dinero como para viajar cada mes a España. Todo esto llevó a Camilo a tener una infancia y adolescencia en completa soledad”, apuntó.

Además, su frustrada carrera como músico, y vivir siempre “a la sombra” del gran éxito que cosechó Camilo Sesto, acentuó aún más la tristeza de Camilín.

A las preocupantes declaraciones de este amigo, se unieron las palabras de Lourdes Ornelas, madre de Blanes y ex pareja del reconocido artista español. Desde que su hijo la obligó a abandonar la finca de Torrelodones en marzo, ella se mudó a otra de las propiedades que el cantante tenía en España.

“Yo estoy muy pendiente de Camilo. Estoy totalmente pendiente, pero no puedo seguirlo por la calle, tiene 36 años. En México he tomado medidas fuertes, ha estado dos veces ingresado, de cogerlo y meterlo en una camioneta. He estado pendiente cada día, como he estado pendiente de sus discos”, explicó en entrevista con el programa español Sálvame, especializado en el mundo del espectáculo.

Confesó que por la grave situación de adicción que padece Camilín, en algún momento se ha planteado incapacitarlo, pero el proceso no es sencillo.

“No es fácil incapacitarlo, es un adulto. Puede hacer lo que quiera. Él llegó muy mal a México. Esta enfermedad es para toda la vida. Nunca puedes decir que la haya pasado”, añadió Lourdes Ornelas,

Para Lourdes Ornelas, ayudar a su hijo es aún más complicado, porque ambos se encuentran en España, y ella se siente sola allí, sin familiares o personas de confianza en quienes apoyarse.

“Llevamos mucho tiempo con esto. En México sé como solucionarlo. Aquí se me viene encima”, contó.

A pesar de lo triste que fue para ella ver el video que su hijo emitió en directo en su cuenta de Instagram, espera que tenga un efecto positivo en él y le anime a tomar acciones para mejorar su salud, ahora que el dinero no es un impedimento para encontrar ayuda.

“Para él va a ser bueno verse en ese directo de Instagram. Hay que buscar ayuda. Gracias a Dios la hay, él tiene para eso”, agregó Ornelas.

