“Nunca me atrevería a hablar de algo que no tenga base” Aylín Mujica se defiende con el testimonio de la aún esposa de Vicente Fernández Jr.

Luego de que en días pasados la actriz cubana Aylín Mujica difundiera información relacionada con la familia Fernández, la actriz quien se encuentra como presentadora invitada en el programa Suelta la sopa se ha posicionado en el centro de la polémica.

En la emisión, Mujica reveló que tenía información de que el hijo del emblemático charro, Vicente Fernández Junior, se encuentra presuntamente solicitando USD 20,000 por concepto de pensión mensual a su aún esposa Karina Ortegón, esto debido a que al cantante le faltan dos dedos, razón por la que se encuentra imposibilitado para trabajar.

“Vicente Fernández Jr. está pidiendo una manutención a su ex esposa Karina por 470 mil pesos mexicanos, porque el señor dice que no puede trabajar porque no tiene todos los dedos de la mano”, dijo al aire Aylín.

Foto: Aylin Mujica / IG - Vicente Fernandez Jr. / IG.

Tras difundirse la noticia, Vicente Fernández hijo aseguró que se tratan de difamaciones y amagó con proceder legalmente “contra quien resulte responsable”, asegurando que la información difundida es totalmente falsa.

Sin embargo, el día de hoy a través del programa, Aylín Mujica tuvo la oportunidad de defender su nombre en compañía de Karina Ortegón, la aún esposa del cantante, en una reveladora entrevista que a pesar de no haber sido difundida en su totalidad, sí despeja algunas dudas en torno a la polémica.

Ortegón confirmó que su proceso de divorcio se ha visto entorpecido por culpa de Fernández Jr., y declaró que es mentira que se haya retrasado por culpa de la pandemia, y que este problema la ha llevado inclusive a asumir el gasto de los abogados del cantante, situación que ya la tiene cansada.

“Hace unos días fui el blanco de acusaciones de por qué había dado una nota sin fundamentos, sin pruebas, una nota sacada por llamar la atención, se dijo que la producción me había obligado a hacerlo, lo cual no es verdad”, expresó la cubana para presentar a la mujer que dijo haber sido quien le confió toda la información que difundió en días pasados.

Karina Ortegón concedió la entrevista a Aylín Mujica y reveló que ella ha tenido que ser quien absorba los gastos del proceso de divorcio (Foto: Instagram @kryortegonh)

“Gracias por la oportunidad, ya estamos cansadas de que no nos podamos defender (…) No estoy divorciada del señor Vicente Fernández Jr. porque él sigue alargando el juicio, es mentira que por la pandemia se ha alargado el juicio, es una demanda de divorcio la cual me pone cada día trabas, más gastos” , expresó en la primera entrega de la serie que continuará emitiéndose en el programa.

El origen de la polémica

En el programa difundido en días pasados, Aylín Mujica además de hablar sobre la mencionada y supuesta pensión, también puso en tela de juicio a otra integrante de la familia, pues se aventuró a asegurar los motivos que tendría Camila Fernández para llegar al altar al lado de su hoy esposo Francisco Barba.

“Sí, es una realidad. Camila Fernández, la hija de Alejandro Fernández, me enteré por una buena fuente de pueblo, como digo yo, está embarazada”, señaló la actriz caribeña.

Ante estas aseveraciones, el hijo mayor del cantante señaló ante los medios de comunicación que emprenderá acciones legales contra quien resulte responsable de lo que señaló como “difamaciones” y salió en defensa de la hija de su hermano y aseguró que no piensa permitir que se difame la imagen de su sobrina.

Por su parte, la conductora aseguró que la información era confiable porque alguien de la familia se lo había asegurado.

“Desmiento categóricamente, no hay ninguna exigencia puesto que no hay nada qué reclamar por ninguna parte. Vamos a ver cómo aplican las leyes, estando en el canal y la cadena donde lo dijeron y en el país donde lo dijeron, ya lo verán cuestiones legales ”, expresó Vicente hijo en Ventaneando.

Incluso aprovechó para recordar cuando él sufrió su sonado secuestro donde le amputaron los dos dedos, y aseguró que la cubana se había burlado de él.

El ex esposo de la periodista Mara Patricia Castañeda reveló que ya se había puesto en contacto con la propia Aylín, quien le ofreció disculpas y le aseguró que sus declaraciones fueron emitidas porque la producción del programa la obligó.

“(Me dijo) que la disculpara, que se lo habían ordenado, que era una temática del programa y le dije ‘va a ser con quien resulte responsable’ que porque era una fuente cercana del amigo, del amigo, se tiene que tocar un precedente donde si tiene algo que probar, se tiene que demostrar, y si no tiene algo que probar tiene que aceptar los errores que está cayendo como es una difamación”, expresó y también aseguró que aunque intentó ejercer su derecho de réplica en el programa, éste se le fue negado.

Yo pedí poder hablar con ellos y entablar una comunicación, pero creo que están en su papel de que a la señora la obligaron, le ordenaron, entonces se verán las cosas con un abogado

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Hasta las últimas consecuencias: la batalla que se avecina entre Aylín Mujica y Vicente Fernández Jr

Aylín Mujica aseguró que Camila Fernández está embarazada: “Es una realidad”

Aylín Mujica reveló los conflictos que tuvo cuando trabajó con Angélica Rivera