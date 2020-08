Christian Nodal pronto será papá, aseguró Mhoni Vidente

La astróloga Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para el mes de agosto en donde habló de diversos artistas internacionales y nacionales, aunque uno de los puntos más polémicos fue la relación romántica entre Christian Nodal y Belinda.

Sobre la relación amorosa entre los dos cantantes de La Voz México, Mhoni dijo que se trata de una farsa para ocultar el romance que tiene Belinda con un político mexicano muy importante; Nodal estaría viéndose y saliendo aún con su ex-novia. Así lo dijo Mhoni:

Yo visualizo que no... que Belinda está saliendo con alguien más que es un político, más grande que ella, 36 o 38 años, divorciado. Y Christian Nodal está saliendo con su ex-novia, o están platicando. Que sí tuvieron algo que ver (Belinda y Nodal), tuvieron relaciones sexuales o de pasión, eso no se puede negar, pero qué tengan una relación formal se visualiza que no