Supuestas fotos de Consuelo Duval en playa nudista se convierten en tendencia

En Twitter aparecieron supuestas fotos de la actriz en la que se encuentra en una playa nudista (Foto: Instagram @consueloduval)

La polémica inundó las redes sociales luego de que aparecieran algunas imágenes de la actriz Consuelo Duval mientras se encontraba de visita en una playa nudista y en donde ella aparece como “dios la trajo al mundo”. A pesar de que la actriz no se ha pronunciado al respecto sobre su sentir por la aparición de las fotos en las redes sociales, sí ha dejado pistas de que muy pronto dará declaraciones, como lo hace sospechar una de sus historias de su perfil de Instagram.

En las fotografías, la actriz se ve muy cercana a un hombre, de quien se sospecha es su pretendiente pero del que no se tiene más información. Recientemente, la actriz publicó en una de sus historias de Instagram una foto con el siguiente comentario:

¡Tengo algunas bocas que callar!...si te quieres enterar del chisme ... ¡en mi story!

Las fotos causaron un disgusto en la actriz aunque no se ha pronunciado de viva voz al respecto (Captura de Pantalla: Twitter @SoyMissDenisse)

No es la primera vez que la conductora del programa Netas Divinas ha dado de qué hablar debido a su ostentosa figura, pues en otra ocasión ella misma compartió un conjunto de imágenes en las que apareció mostrando su cuerpo de una forma muy sensual. Consuelo ha presumido de sus impresionantes curvas que conserva espectacularmente bien a sus 51 años.

En su perfil de Instagram, la conductora publicó una de las fotos en donde ella informa que se trata de un fotomontaje y señala algunas de sus partes del cuerpo que no coinciden con las de ella, uno de los ejemplos es de unas estrías que la actriz padece y que no tiene la imagen de la foto, mientras que tampoco aparece una cicatriz que fue consecuencia de una cirugía en el área del abdomen, además de un detalle en sus manos. La actriz le dejó el siguiente mensaje a quienes publicaron las fotografías:

Te falló bien cabrón el photoshop

La actriz afirmó que daría declaraciones muy pronto en relación a las fotos en las que supuestamente ella aparece denuda (Foto: Instagram @consueloduval)

Esta no es la primera vez que la actriz aparece en fotografías que muestran que maneja todo con sensualidad y con mucho humor. Más allá de que ella no se ha referido directamente a quien subió sus fotos, en otra ocasión, la actriz lo hizo por iniciativa propia al subir sus candentes imágenes en su perfil de Instagram.

Duval publicó algunas fotografías en donde, si bien no aparecía completamente desnuda, sí mostraba con mucha sensualidad su cuerpo además de lucir ajustados bikinis para que pudieran resaltar su atractiva figura.

CONSUELO TIENE UN CARÁCTER MUY ESPECIAL

Lorena de la Garza y Consuelo Duval en sus papeles de "Nacasia" y "Nacaranda" (Foto: Instagram @consueloduval)

Otra de las cualidades que destaca a Consuelo Duval, además de su tremendo talento para la comedia, como ya lo ha demostrado en sus participaciones a lado de su amigo Eugenio Derbez, es que la actriz tiene un carácter muy especial a la hora de relacionarse con sus compañeros en el set. Un ejemplo de esto son los conflictos como sucedió con su amiga Lorena de la Garza, con quien interpretaba a los personajes Nacasia y Nacaranda en el programa La Hora Pico.

Consuelo Duval discutía mucho con su amiga a pesar de que todo siempre quedaba superado, hasta que Televisa decidió no renovarle el contrato a Duval por sus problemas de actitud, algo que entró en conflicto con su amiga pues pensó que eran las declaraciones de sus ex compañeros las que habían sido determinantes para que no se le renovara su participación en la televisora.

Poco después de su salida, ambas actrices se pusieron en contacto para hablar de la situación y aclararon los malentendidos con el fin de continuar su amistad, cosa que hoy en día sigue en pie.

Luego de un par de años, Duval firmó otro contrato de Televisa pues la habían buscado por talento para la comedia y decidieron darle el estelar de una telenovela para que regresara a las filas de la empresa, aunque De La Garza no regresó al programa y abandonó la actuación poco después de la salida de su mejor amiga.

