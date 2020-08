Con humor, Consuelo Duval aclaró el tema de las fotos en playa nudista

Consuelo Duval dijo que callaría bocas ante presuntas imágenes que la identifican sin ropa (Foto: Juan Vicente Manrique)

Luego de que fotografías mostraran presuntamente a la comediante mexicana Consuelo Duval en una playa nudista, cuestionó el parecido de la mujer en las imágenes con el suyo y dijo que no se trata de ella. En sus historias de Instagram, además de un tuit, la actriz escribió que callaría bocas, por lo que publicó su foto en bikini, al lado de la otra en que estaría sin ropa.

“Dónde están mis estrías???”, escribió sobre la parte baja del vientre de quien, refiere, es otra persona. También agregó: “Y mi ombliguito cómo creció?”, “Mi cirugía de la panza?”; “Yo no me como las uñas??”.

La polémica inundó las redes sociales luego de que una usuaria adujera que Consuelo Duval apareció en una playa como “dios la trajo al mundo”. En las imágenes, puede apreciarse que la mujer estaría cercana a un hombre, de quien se sospecha sería su pretendiente.

“Ora!! Tengo que callar algunas bocas!!”, publicó la comediante en Twitter. A lo que tuiteros respondieron con memes y demás comentarios sobre el supuesto “pack”.

Con etiquetas sobre la presunta foto que le pertenece, cuestionó el parecido (Foto: Instagram@consueloduval)

En su cuenta de Instagram dijo: “ATENCIÓN!!! Chingaderitas, les voy a contar algo MUY SERIO!! MUUUY!! ESTO ES IMPORTANTE ... concéntrate”. Luego de cargar una fotografía en blanco y negro a esa red, con el dedo índice sobre su boca, como alguien que pide silencio.

Para aclarar, cargó una imagen donde se muestra luciendo un conjunto morado en el pecho y amarillo en la parte baja, retrancada sobre una roca, mientras porta gafas color café. En una escena de playa, la comediante puso como fondo de la “Insta story” el tema “Nosotros” de Luis Miguel, justo en la parte del verso que reza: Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizá no esperes.

Después está el gif de un fotógrafo y dos cámaras, con la leyenda: “Andan circulando unas fotos...”, en esta parte usó el tema “Desnuda” de Ricardo Arjona, cuando la canción refiere: “Desnuda que no habrá diseño que te quede mejorQue el de tu piel ajustada”.

En una escena de playa, la actriz mostró una imagen real de ella, donde se ve con rasgos diferentes de aquellos que presuntamente tendría en las fotos desnuda (Foto: Instagram@consueloduval)

Mientras que en Twitter, los usuarios le han puesto mensajes morbosos como: “osea que no hay pack?”; “La única manera de aclarar ese problema es una foto en cueros para comparar los detalles”; “Foto real para comprobar es show, nada que ver el Photoshop”;“@EugenioDerbez @AdrianUribe Me pueden confirmar si es foto shop, para no estar con el pendiente.....Gracias”.

Aunque no lo hace constantemente, Consuelo Duval sí ha publicado imágenes de su torso desnudo, o moviendo las caderas en un baile tahitiano, demostrando con ello que, a sus 51 años, luce una figura cuidada.





