Kim Kardashian y Kanye West viajaron a la República Dominicana para tratar de resolver sus problemas en privado

Kim Kardashian y Kanye West están trabajando para salvar su matrimonio (Foto: Angela Weiss/AFP)

Kim Kardashian y Kanye West están tratando de salvar su matrimonio en privado. Esto no significa que el rapero se dará por vencido en buscar la presidencia de los Estados Unidos, una idea que no convence del todo a la empresaria.

A pesar de que hace más de una semana ella le pidió a su esposo que no regresara a Los Ángeles, California, hasta que se sintiera listo, la pareja se fue a un remoto destino del Caribe. De acuerdo con lo que una fuente anónima le reveló a la revista People, los Kardashian-West se encuentran vacacionando en la República Dominicana, alejados de las cámaras, para poder resolver los problemas matrimoniales que han tenido.

“Decidieron viajar juntos para poder estar en privado”, reveló la fuente, quien también describió que la fundadora de KKW Beauty se encuentra exhausta.

Entre los niños, el trabajo y lidiar con los episodios bipolares de Kanye, le ha resultado difícil pensar con claridad [...] Kim está tratando de salvar su matrimonio

La pareja se transportó hasta la República Dominicana (Foto: Instagram)

Sin embargo, un tema que el productor de 43 años dejó en claro, es que seguirá su búsqueda por entrar las boletas de las elecciones del próximo noviembre.

Kanye ha dejado en claro que seguirá postulándose para presidente. Kim no está contenta con eso, pero ese no es su enfoque. Ella solo quiere hacer lo mejor para los niños. Y cree que encontrar una manera de salvar su matrimonio es lo mejor para ello

La misma revista publicó la semana pasada que cuando Kardashian viajó a Wyoming, estaba lista para decirle a West que su matrimonio ya habría terminado. Esto debido a que ella siente que su esposo no la ha escuchado, por lo que llegó a un punto de quiebre en su relación.

“Ella siente que ha intentado de todo y no está recuperando lo que necesita de Kanye. Llegó al punto de volar hasta Cody para informarle que básicamente su matrimonio había terminado y decirle adiós”, reveló una fuente diferente.

Kim siente que su esposo no la escucha (Instagram: kimkardashian)

Por otro lado, West aún quiere que la relación funcione, pues incluso se disculpó con la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” a través de Twitter. Sin embargo, no ha tomado los pasos necesarios para cuidarse a sí mismo.

“Él no parece entender lo que ella está diciendo. No ha cambiado nada de lo que ella le dijo que necesita cambiar”, agregó la publicación.

No obstante, Kim hace mucho tiempo dejó de sentirse cómoda dentro del matrimonio, pues aunque ama al rapero, no sabe qué hacer al respecto.

Este es un momento muy triste para ella, en verdad está muy triste. Kim se siente atrapada porque ama a Kanye y piensa que es el amor de su vida, pero no sabe qué hacer

La familia Kardashian se ha encargado de proteger a los hijos de la pareja (Foto: Archivo)

Por lo pronto, toda la familia Kardashian se ha encargado de proteger a North, Saint, Chicago y Psalm, los cuatro hijos de la pareja de toda esta situación. La publicación reportó que la familia ha creado una atmósfera de normalidad alrededor de los pequeños.

Mientras tanto el reality show que se concentra en las vidas de las hermanas Kardashian no incluirá nada de lo que tenga que ver con el rapero reveló TMZ.

El portal aseguró que tan pronto Kanye comenzó a hacer publicaciones sin sentido, la Kardashian de 39 años decidió que esta historia no sería transmitida para su popular programa, pues no quiere explotar la salud mental de West “para agregar al drama de la serie o para aumentar ratings”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Kim Kardashian habría viajado a Wyoming para informarle a Kanye West que su matrimonio terminó

Kanye West pide disculpas a Kim Kardashian por revelar detalles privados

Kim Kardashian regresó sola a Los Ángeles y le habría advertido a Kanye West que no regresara hasta que se sienta listo