Kim Kardashian habría viajado a Wyoming para informarle a Kanye West que su matrimonio terminó

El matrimonio entre Kardashian y West parece estar cada vez en más problemas (Foto: EFE/EPA/RINGO CHIU)

El matrimonio entre Kim Kardashian y Kanye West parece estar cada vez en más problemas. La reunión que la pareja tuvo en Wyoming pudo haber traído consecuencias para el futuro de ambos.

De acuerdo con lo que una fuente reveló a la revista People, la empresaria siente que su esposo no la ha escuchado, por lo que llegó a un punto de quiebre en su relación.

“Ella siente que ha intentado de todo y no está recuperando lo que necesita de Kanye. Llegó al punto de volar hasta Cody para informarle que básicamente su matrimonio había terminado y decirle adiós”, reveló la fuente.

Por otro lado, West aún quiere que la relación funcione, pues incluso se disculpó con la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” a través de Twitter. Sin embargo, no ha tomado los pasos necesarios para cuidarse a sí mismo.

La estrella de reality shows ha insisitido que sus esposo busque ayuda (Foto: Twitter)

“Él no parece entender lo que ella está diciendo. No ha cambiado nada de lo que ella le dijo que necesita cambiar”, agregó la publicación.

Por lo pronto, la fundadora de KKW Beauty no está segura de qué pasos tomar, ya que no quiere criar a sus hijos sin un padre.

“Kim está muy dividida. Lo último que quiere es divorciarse con cuatro hijos, ella sabe que estará bien financieramente, pero sus preocupaciones son los niños y la relación. Ella se está inclinando hacia un divorcio, pero quién sabe si realmente firmará documentos”, adelantó.

No obstante, algunas otras fuentes compartieron con la publicación que la pareja que ha estado casada por seis años, ya había hablado de una separación tiempo antes de las polémicas declaraciones que hizo en un mitin, y a través de Twitter.

La reunión con West fue muy problemática (Foto: redes sociales)

De acuerdo con otra fuente para la revista, en la reunión del lunes, la empresaria le rogó al rapero que dejara la campaña presidencial, para poder enfocarse mejor en su salud mental. Kardashian sin ver respuesta alguna del productor, se siente en una encrucijada en lo que refiere a su matrimonio.

“Este es un momento muy triste para ella, en verdad está muy triste. Kim se siente atrapada porque ama a Kanye y piensa que es el amor de su vida, pero no sabe qué hacer”, describió la publicación.

Según esta misma fuente, Kardashian está consciente que su esposo no puede estar en este estado mental y convivir con sus hijos.

“Kim pensaba que tenían que estar separados, sabe que no es saludable para ella estar cerca de él ahora, y honestamente no es saludable para los niños. Necesita solucionar sus asuntos antes de que pueda ser cualquier tipo de pareja o padre”, aseveró.

El rapero reveló numerosas cosas en un mitin (Foto: REUTERS/Randall Hill)

El martes pasado, la misma publicación reveló que Kardashian y toda su familia se han encargado de proteger a North, Saint, Chicago y Psalm, los cuatro hijos de la pareja de toda esta situación.

“Ella está protegiendo a los niños. Toda su familia lo está haciendo. Han mantenido a los niños al margen y los están aislando de todo esto. Y todos los demás han decidido crear una atmósfera de normalidad a su alrededor. No necesitan ver tal colapso público”, dijo una fuente.

Por lo pronto, el reality show que se concentra en las vidas de las hermanas Kardashian no incluirá nada de lo que tenga que ver con el rapero reveló TMZ.

El portal aseguró que tan pronto Kanye comenzó a hacer publicaciones sin sentido, la Kardashian de 39 años decidió que esta historia no sería transmitida para su popular programa, pues no quiere explotar la salud mental de West “para agregar al drama de la serie o para aumentar ratings”.

