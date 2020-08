“Magda Rodríguez ha dividido a Andrea Legarreta y Galilea Montijo”: Alex Kaffie volvió a hablar de “Hoy”

Según Alex Kaffie, entre Andrea Legarreta y Galilea Montijo existe una batalla (IG: andrealegarreta)

El periodista Alex Kaffie aseguró que la productora Magda Rodríguez ha sembrado discordia entre Galilea Montijo y Andrea Legarreta, al interior del programa Hoy.

Con motivo de los 22 años al aire de la emisión matutina de Televisa, el polémico Kaffie aseguró que el ambiente interno está tenso entre Galilea y Andrea y todo a causa de la productora.

“Hoy celebra su vigésimo segundo aniversario. Sí, teniendo como productora a una mujer (Magda Rodríguez) que ha dividido a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, sembrando discordias entre ellas, el matutino de Las Estrellas alcanza un año extra de vida”, escribió Kaffie en su columna de este lunes en El Heraldo de México.

“Hoy, el programa matinal más visto de televisión abierta –lo sigue siendo pese a estar por debajo de 5 puntos de audiencias (el rating más mortecino en sus 22 años de existencia)–, vive una guerra interna entre sus conductoras estelares debido a la desunión que Magda Rodríguez se encargó, ¡y se sigue encargando!, de sembrar. Y es que divide y vencerás es su epígrafe y lema”, añadió en su texto.

Según Kaffie, ha sido Magda Rodríguez la encargada de sembrar la discordia entre sus conductoras estrella (IG: andrealegarreta)

Otras supuestas revelaciones sobre Hoy

No es la primera ocasión que Kaffie se refiere en sus columnas al matutino de Televisa.

De hecho la semana pasada le dio derecho de réplica a la misma Magda Rodríguez, aunque terminó exhibiendo una conversación con ella en donde la productora se quejaba de una foto que la hacía ver con kilos de más.

Y es que Kaffie aseguró que Magda había sido regañada por altos ejecutivos de Televisa, a quienes les molestó que dedicara gran espacio en Hoy para promover Guerreros 2020, el otro programa que produce.

Alex Kaffie dio derecho de réplica a Magda Rodríguez (IG: kaffievillano /magdaproducer)

Magda le escribió a Kaffie para responderle que no hubo ningún regaño y para pedirle que usara otra foto de ella para ilustrar sus artículos.

Pero ya antes las aseveraciones de Kaffie respecto de integrantes del programa Hoy habían sido echadas abajo.

Dijo, por ejemplo, que Raúl Araiza se ausentó de la emisión para hacerse una cirugía estética.

“El Negro” Araiza le respondió que debió ser operado de una hernia y de paso aprovechó para recomendarle a Kaffie una liposucción.

Raúl Araiza lamentó que Alex Kaffie haya dicho que se sometió a una cirugía estética (IG: negroaraiza)

“Tomaré tu consejo Raúl Araiza respecto a que debo hacerme liposucción. Por favor habla con tu cirujano para que nos haga descuento (2 x 1) a Magda Rodríguez y a mí”, respondió Kaffie, señalando así que a la productora de Hoy también le haría falta una intervención para lucir más delgada.

Kaffie también dijo que Jorge “El Burro” Van Rankin tenía problemas con Magda Rodríguez, razón por la cual estaría muy feliz con su ausencia de varias semanas para grabar la nueva temporada de la serie 40 y 20.

Pero el propio Burro negó cualquier problema con la productora.

Según Alex Kaffie, Jorge "El Burro" Van Rankin se ausentará de "Hoy" para grabar "40 y 20", serie que protagoniza (IG: 40y20laserie)

“Nos llevamos increíble, cómo voy a odiar a Magda. Jamás he dicho que me voy para no verla”, comentó. Descartó además haber dicho que está feliz porque vayan a cambiar al productor de Hoy. “¿Quién te dijo Alex? tus informantes son muy malos, es lo único que te quiero decir”, señaló ya hablando directamente al controvertido periodista.

Y mucho antes Andrea Legarreta se encargó de hacer unas precisiones a Kaffie, por medio de Instagram, luego de que éste sugiriera que ella se molestó cuando en Televisa les informaron que habría un recorte de sueldos por la crisis económica dejada por la pandemia de COVID-19.

