Katy Perry demostró su apoyo a Ellen DeGeneres en medio de las acusaciones a integrantes de la producción

Katy Perry apoyó a Ellen DeGeneres en medio del escándalo que rodea a su show (Foto: Twitter@Alex29399774)

Ellen DeGeneres ha vivido un par de semanas intensas, pues los productores de su show han sido acusados de abuso laboral y recientemente de abuso sexual. Mientras que la comediante negó tener alguna información acerca de esto, algunos señalaron que ella es quien tiene la culpa del maltrato hacia trabajadores y algunos invitados.

Sin embargo, alguien que está dispuesta a defender a la comediante que dio voz a Dory en la cinta “Buscando a Dory” es Katy Perry. A través de Twitter, la cantante de 35 años decidió expresar su apoyo a la presentadora basada en su caso personal.

“Sé que no puedo hablar por la experiencia de otra persona además de la mía, pero quiero reconocer que solo he tenido experiencias positivas de mi tiempo con Ellen y en The Ellen Show”, explicó la cantante en su red social.

La intérprete señaló que además de conocerla personalmente, la lucha pública por la igualdad que ha sostenido la comediante desde finales de los años 90, hasta ahora ha sido una muestra de la clase de persona que es DeGeneres en realidad.

La comediante emitió una carta en la que se disculpó con su personal (Foto: REUTERS/Mike Blake)

“Creo que todos hemos sido testigos de la lucha y continua por la igualdad que ella ha traído al mundo a través de su plataforma durante décadas. Te envío amor y un abrazo, amiga @TheEllenShow”, terminó la futura madre.

Además de la cantante, algunas otras celebridades se han sumado con sus experiencias personales para apoyar a la conductora. Uno de ellos fue el protagonista de “Jumanji: el siguiente nivel”, Kevin Hart.

“Es una locura ver a mi amiga pasar por lo que está pasando públicamente. Conozco a Ellen desde hace años y puedo decir honestamente que es una de las personas más geniales del planeta. Ha tratado a mi familia y a mi equipo con amor y respeto desde el primer día”, escribió Hart en sus redes sociales.

El actor agregó que el internet se ha vuelto un lugar de negatividad y lleno de odio, y espera que algún día esto acabe.

Portia de Rossi y Kevin Hart apoyaron a la comediante (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Esta publicación no pretende ignorar los sentimientos de los demás y sus experiencias. Es simplemente para mostrar lo que han sido mis experiencias con mi amiga. Te amo de por vida Ellen”, expresó el comediante.

Portia de Rossi también externó su apoyo hacia su esposa con una imagen en su cuenta de Instagram que contenía la frase: “Apoyo a Ellen”. “A todos nuestros fanáticos... los vemos. Gracias por su apoyo”, escribió en la publicación.

Otro de los trabajadores que habló acerca de su experiencia en el show, fue el DJ Tony Okungbowa, quien trabajó en el programa por casi nueve años intermitentemente. Aunque no señaló directamente a DeGeneres, el músico explicó que sí vivió y fue testigo del difícil ambiente.

“He estado recibiendo llamadas preguntándome sobre The Ellen Degeneres Show y me gustaría abordar el tiempo que pasé allí. Estuve en el aire de 2003-2006 y 2007-2013. Si bien estoy agradecido por la oportunidad que me brindó, sí experimenté y sentí la toxicidad del medio ambiente. Me uno a mis antiguos colegas en su búsqueda para crear un lugar de trabajo más saludable e inclusivo a medida que avanza el programa”, dijo Okungbowa.

Brad Garrett aseguró que el maltrato viene de la misma comediante (Foto: Instagram@bradgarrett)

Aunque son pocas las celebridades que han hablado en contra de la comediante, sí ha habido quienes la han señalado personalmente por el maltrato hacia su personal. Uno de ellos fue el actor de “Todos aman a Raymond”, Brad Garrett, quien tuiteó acerca de la situación y acusó a DeGeneres de saber todo lo que pasaba a su alrededor.

“Lo siento, pero todo viene desde arriba en @TheEllenShow. Conozco a más de una persona que fue tratada horriblemente por ella. Es conocimiento en común”, declaró en su cuenta de Twitter el pasado jueves.

Aunado a esto, la actriz de la saga de “Volver al futuro”, Lea Thompson, respondió a los reportes de Garrett con un contundente “Historia verdadera. Lo es”.

