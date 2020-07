Ellen DeGeneres respondió a los reportes de ambiente hostil en su show

La comediante finalmente se pronunció acerca de la situación (Foto: REUTERS/Mike Blake)

A dos semanas de las acusaciones en contra del equipo de producción de “The Ellen DeGeneres Show”, la comediante finalmente se pronunció al respecto en una carta dirigida al personal del programa.

El portal de entretenimiento E! News, obtuvo una carta en la que la afamada presentadora se disculpó con sus trabajadores. En esta expresó la tristeza que le da saber que la felicidad con la que había planteado el show ya no se vive en el set de grabaciones.

“En el primer día de nuestro show, les dije a todos en nuestra primera reunión que ‘The Ellen DeGeneres Show’ sería un lugar de felicidad: nadie levantaría la voz y todos serían tratados con respeto. Obviamente, algo cambió, y me decepciona saber que este no ha sido el caso”, escribió.

La también actriz comentó que cualquier persona que la conozca, sabe que el actual ambiente de trabajo no tiene nada que ver con ella.

DeGeneres explicó que no era su intención descuidar de su proyecto (Foto: EFE/EPA/NINA PROMMER)

“Por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que es lo contrario de lo que creo y de lo que esperaba para nuestro show [...] Mi nombre es el que está en el show y todo lo que hagamos, así que yo tengo la responsabilidad de esto”, explicó.

La conductora explicó que todo lo que se ha construido y todo el éxito que ha tenido a lo largo de los años, ha sido gracias al arduo trabajo que sus empleados han dedicado. También declaró que ella colaborará con Warner Bros para determinar los siguientes pasos que tomarán para corregir la problemática que encontraron a través de la investigación interna.

“Como hemos crecido exponencialmente, no he podido estar al tanto de todo y he confiado en que otros hagan su trabajo, como sabían que quería que lo hicieran. Claramente algunos no lo hicieron. Eso ahora cambiará y estoy comprometida a garantizar que esto no vuelva a suceder”, sentenció.

DeGeneres agregó que durante estos años las personas que han hablado por ella han “tergiversado mi imagen y quien soy, por lo que eso debe terminar”. Aunado a esto, ella sabe lo que es ser juzgada y no ser tratada como una igual debido, por lo que saber que eso le pasó a alguno de sus trabajadores le consterna mucho.

La presentadora resolverá los asuntos que la investigación interna sacó a la luz (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Como alguien que fue juzgada y casi perdió todo por ser quien soy, realmente entiendo y tengo una profunda compasión por aquellos que son vistos de manera diferente, o tratados injustamente, como no iguales o, lo que es peor, ignorados. Pensar que cualquiera de ustedes sintió eso es horrible para mí” expresó.

DeGeneres agregó que se siente agradecida por las personas se sintieron lo suficientemente a salvo para decir la verdad, y que de no ser por la situación actual, se dirigiría a sus trabajadores personalmente.

“Nuevamente, lo siento mucho por cualquiera que no haya tenido esa experiencia. Si no fuera por COVID, lo habría hecho en persona, y no puedo esperar para volver a nuestro escenario y verlos a todos entonces”, finalizó.

Por otro lado, el portal también obtuvo un comunicado por parte de Warner Bros. en el que explicaron que a través de su investigación encontraron “algunas deficiencias relacionadas con el manejo del día a día del show”. Por lo que identificaron problemas que resolverán con las “medidas apropiadas” y ya se encuentran dando “los primeros pasos para implementarlas”. La compañía aseguró que con esta nueva dirección, el programa irá en una mejor dirección.

