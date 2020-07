En medio de su batalla contra Giovanni Medina, Ninel Conde ya tiene un nuevo amor

Ninel Conde aclaró que siempre ha estado enamorada (Foto: Instagram)

En medio de la difícil batalla legal contra su ex, Giovanni Medina, por la custodia de su hijo Emmanuel, Ninel Conde ya tiene un nuevo amor.

La actriz y cantante confirmó al programa Hoy que está enamorada.

Según la emisión matutina de Televisa, el novio de Ninel es más joven que ella.

“Estoy muy enamorada, pero todo en su momento”, comentó sobre su romance. “Estoy contenta pero mi prioridad es ahora mi tema personal como mamá”.

Ninel no quiso revelar la identidad de su nuevo amor (Foto: Instagram de Ninel Conde)

Conde quiere ir paso a paso en esta nueva relación, pero se negó a responder si su nuevo romance es con Ben Talei, el el cirujano plástico que fue novio de la cantante Belinda.

Al preguntarle si está enamorada, Ninel respondió así: “Enamorada siempre he estado de mis hijos, de mi carrera, de mi gente, de mi público, estoy tranquila, estoy bien”.

Por ahora la cantante, además de su conflicto familiar, está centrada también en recuperar sus actividades laborales.

El próximo 1 de agosto ofrecerá un concierto que será transmitido vía streaming.

Ya está trabajando en sus actividades musicales y en la actuación (EFE)

“Voy a extrañar mucho a la gente, escucharlos en vivo, pero ahorita hay que adaptarse a la nueva normalidad”.

También reveló que ha hecho algunos castings para series de televisión, pues ya gustaría regresar ya a los sets.

Pese a que Ninel estuvo como invitada en el programa Hoy este miércoles, no comentó nada sobre una nueva relación.

Los ataques de Giovanni Medina

La revelación de Ninel sobre un nuevo amor llegó justo días después de que Giovanni Medina, su ex pareja, lanzara varios ataques en su contra vía Instagram stories.

El domingo por la tarde Giovanni dijo que respondería a las preguntas que le enviaran y así lo hizo.

Entre otras cosas comentó que a Conde no le interesa su hijo Emmanuel sino el escándalo, también aseguró que le fue infiel, que las supuestas pruebas que Ninel ha presentado en su contra son falsas y por ello no le han servido contra las autoridades.

Foto: Giovanni Medina / IG.

“¿Te puso los cuernos Ninel?”, fue una de las preguntas. “Me dicen el venado aún... Hasta pena me da salir a ciertos lugares hasta la fecha”, respondió.

Aseguró que no habla mal de Ninel, sino que se está defendiendo de las acusaciones de ella.

Aclaró que él ha agotado todos los recursos para llegar a un acuerdo con ella, pero Ninel “busca escándalo e intentar hacerme daño”.

Foto: Giovanni Medina / IG

Negó que le hubiera quitado a su hijo a Ninel Conde. “Ella eligió una vida de excesos, prefirió la vida loca que a sus hijos. Yo solo estoy cumpliendo mis obligaciones de crianza”.

También descartó que Ninel lo esté “desenmascarando” con fotos y mensajes.

“Te pregunto: ¿por qué crees que esas ‘pruebas’ no le funcionan con las autoridades? Un correo que no es mío ( osea yo no lo escribí). Una foto que una vez más no muestra nada, ningún contexto, ninguna situación. Los está engañando, tiene muy hecha esta estrategia de intentar victimizarse, poner a la pareja como el malo. Está muy frustrada porque mi hijo y yo somos muy pero muy felices juntos, estamos viviendo un sueño y eso la corroe”.

Foto: Giovanni Medina / IG

En esa misma sesión de preguntas y respuestas Giovanni reveló que la actriz ya no podrá hablar de Emmanuel. “Se logró el día de ayer que la autoridad aperciba a Ninel Herrera de seguir exponiendo la vida privada de nuestro hijo. No puede hablar de él ni del proceso legal”.

Y en efecto, Ninel no ha hecho más declaraciones sobre el padre de su hijo Emmanuel, ni siquiera durante su participación en Hoy.

De acuerdo con Medina, Ninel “tiene muchas frustraciones en la vida, nada realmente le ha salido bien y encima está muy arrepentida de lo que hizo y sabe que ya no hay reversa. Está despechada. Lo descarga todo en mi como en su momento, en los otros. Los hechos hablan”.

