Adiós Chespirito: los programas de Roberto Gómez Bolaños salieron del aire en todo el mundo

Malas noticias para los fanáticos del legendario comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” (2009-2014). Y es que, tras más de 50 años de transmisión de sus programas ya no saldrán más al aire en todo el mundo, luego de que Grupo Televisa y Grupo Chespirito no pudieron llegar a un acuerdo.

Así lo informó la tarde de este sábado a través de su cuenta de Twitter Roberto Gómez Fernández, hijo del actor y director de la productora. Sin embargo, aseguró que están buscando que regrese a la pantalla chica.

De igual forma y sin decir nombres, su hermana Graciela Gómez Fernández lamentó en la misma red social que la cadena de televisión considere que los programas “ya no valen nada”.

Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia