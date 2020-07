“Se mantiene solo”: Enrique Guzmán defendió a su hijo tras la polémica de Silvia Pinal y Televisa

Enrique Guzmán negó que su hijo sea un mantenido como afirmó una revista (IG: luisenriquegp)

Aunque Enrique Guzmán dijo no estar muy enterado de la reciente polémica de su hijo, Luis Enrique Guzmán, relacionada con el conflicto de Silvia Pinal y Televisa, sí dejó en claro que no es un mantenido.

Guzmán dio una entrevista al programa Venga la alegría en donde fue cuestionado sobre la reciente historia relacionada con su hijo.

Y es que según TV Notas, Luis Enrique fue el culpable de que Silvia Pinal tenga problemas con el pago de sus exclusividades en Televisa.

La publicación aseguró que Televisa estaba negociando con Pinal retirarle la exclusividad como productora y dejarle la de actriz, pero la entrevista que Luis Enrique dio a Ventaneando, en donde destapó la situación, habría molestado a ejecutivos de la televisora.

Enrique Guzmán dijo no estar enterado de lo que publicó una revista sobre su hijo

Además, según ese mismo relato, Luis Enrique vive del dinero que obtiene su mamá por las exclusividades, unos 500 mil pesos mensuales.

Sin embargo, Enrique Guzmán negó que su hijo se mantenga de los recursos de su madre y desdeñó a la publicación que dio a conocer esa información. “Yo no leo ese tipo de revistas, de repente son las chicas de servicio las que me comentan cosas”, explicó.

Cuando le preguntaron si Luis Enrique depende económicamente de su mamá, el cantante señaló: “Ya está grandecito, se mantiene solo, supongo yo”.

Guzmán dijo que Luis Enrique siempre ha tenido sus consejos y al insistirle sobre si vive de los recursos de Silvia Pinal, el cantante fue más enfático: “¡que no! ya está grandecito y además en caso de que tenga una emergencia ahí estoy yo”.

Luis Enrique fue señalado como el culpable de causar los conflictos de Silvia Pinal con Televisa (Foto: Instagram de Luis Enrique Guzmán)

Enrique Guzmán dijo que no pone mucha atención a esas historias. “Fuera de eso no me interesa mucho saber de las vivencias de la familia Pinal”.

La respuesta de Luis Enrique

La tarde del martes el hijo de Silvia Pinal dio una entrevista a Ventaneando en donde rechazó totalmente lo publicado por la revista.

“Son puras mentiras”, aseguró al programa de TV Azteca y comentó que sospecha del ex chofer de Pinal como la fuente de esas versiones sobre su familia.

“Desde hace mucho tiempo nos dimos cuenta que él vendía las notas y hacía otras cositas medio raras. Ya no puedo asegurar que sea Domingo (el ex empleado), pero es obvio que desde el momento en que se le despidió y se le levantó la canasta, pues está triste y sacado de onda porque ya no trabaja para la señora Pinal y ésta es su manera de desquitarse con una familia que le dio todo durante 24 años”, detalló.

Luis Enrique fue quien reveló que Televisa lleva dos meses sin pagar exclusividades a Silvia Pinal (IG: laguzmanmx)

“Es una bajeza que después de que hayas vivido de esta familia durante tantos años te atrevas a difamarla de esa manera, difamarme a mí, a mi mujer y hasta hablar pestes de mi mamá porque está diciendo que es incompetente cuando no lo es”, añadió sobre la reciente historia que lo involucró.

Y es que ya hace unas semanas Luis Enrique tuvo que salir a aclarar que no agredió a una empleada doméstica de su mamá, como publicó la misma revista.

Guzmán dijo en la entrevista con Ventaneando que siempre estará ahí para defender los intereses de su mamá.

“Estoy al pie del cañón, primero por su salud y después para protegerla de cualquiera que quiera seguir sacando sangre, porque mi mamá era una mujer que estaba encima de varias situaciones que hay que estar checando y ayudándole para que se siga llevando con la disciplina y el amor que le ponía; pero sobre todo cuidándola a toda costa”,

