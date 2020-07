“Es una bajeza”: Luis Enrique Guzmán negó haber causado problemas de Silvia Pinal con Televisa

Las últimas publicaciones de TV Notas son falsas y posiblemente fabricadas por el ex chófer de su mamá. (Foto: Instagram de Luis Enrique Guzmán)

La polémica no abandona a la familia de Silvia Pinal, pero después de varias acusaciones en su contra, su hijo Luis Enrique Guzmán negó su responsabilidad en el manejo de las finanzas de su madre o de los problemas surgidos con Televisa y explicó el posible origen de todas las versiones falsas sobre su familia.

De acuerdo con el único hijo varón de la Primera Actriz, las últimas publicaciones de TV Notas son ficticias y posiblemente fabricadas por el ex chófer de su mamá.

“Son puras mentiras”, dijo en entrevista con el programa Ventaneando, sobre la versión de que él tiene injerencia completa en el dinero de su madre.

Mencionó que hace unos meses su familia despidió al chófer que por años trabajó con Silvia Pinal, porque vendía algunos secretos de su intimidad para las revistas mexicanas.

Silvia Pinal (Foto: Cuartoscuro)

“Desde hace mucho tiempo nos dimos cuenta que él vendía las notas y hacía otras cositas medio raras. Ya no puedo asegurar que sea Domingo (el ex empleado), pero es obvio que desde el momento en que se le despidió y se le levantó la canasta, pues está triste y sacado de onda porque ya no trabaja para la señora Pinal y ésta es su manera de desquitarse con una familia que le dio todo durante 24 años”, mencionó Luis Enrique Guzmán para el programa de espectáculos de TV Azteca.

“Es una bajeza que después de que hayas vivido de esta familia durante tantos años te atrevas a difamarla de esa manera, difamarme a mí, a mi mujer y hasta hablar pestes de mi mamá porque está diciendo que es incompetente cuando no lo es”, opinó sobre las acciones de su ex colaborador.

Luis Enrique Guzmán no puede asegurar que esta nueva versión de TV Notas fuera filtrada por el ex chófer, pero piensa que sí fue de esta manera.

Recordó que él descubrió el desempeño de los ex empleados de su mamá, a quienes se les dio una indemnización correspondiente a los años trabajados.

“Domingo ya lleva muchos años que no hace mucho porque no tiene que llevar a mi mamá diario a trabajar ni nada y se le despidió porque ya no se necesitaba un chófer de planta”, dijo de una de las razones para la destitución.

Silvia Pinal (Foto: Cuartoscuro)

Sobre la liquidación que se le dio al hombre que trabajó con ellos por 24 años, mencionó: “Generosamente, con todas las de la ley, se le dio casi medio millón de pesos y se le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, y a él no le importa porque en estas revistas se utiliza ‘el hermano o el amigo de la familia dijo'”.

Añadió que sí reforzará la atención que da a su mamá para evitar que sigan haciéndole daño y aprovechándose de sus bienes.

“Estoy al pie del cañón, primero por su salud y después para protegerla de cualquiera que quiera seguir sacando sangre, porque mi mamá era una mujer que estaba encima de varias situaciones que hay que estar checando y ayudándole para que se siga llevando con la disciplina y el amor que le ponía; pero sobre todo cuidándola a toda costa”, precisó.

Resaltó que el tema de la exclusividad de Silvia Pinal ya se venía manejando desde hace bastante tiempo, pero él fue quien se encargó de sacarlo a la luz, pero ahora será su mamá quien analice si ofrece sus contenidos a otras empresas.

Luis Enrique Guzmán también habló de la ex empleada doméstica que hace unos meses fue despedida porque ya no laboraba por su avanzada edad.

“Mi mamá tiene un rincón sentimental para ella porque son muchos años y ya está muy grande, y yo sé perfectamente que quiere mucho a mi mamá y que mi mamá la quiere, entonces se le va a dar un lugar en el que ella tenga su espacio y sus comidas, pero que ya no esté en la casa de planta. Va a estar resuelta y podrá visitar a mi mamá, pero no va a tener que trabajar”, indicó.

