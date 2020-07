Los knockouts de La Voz México: Belinda deslumbró con su atuendo lleno de cristales

(Foto: captura de pantalla La Voz México)

La competencia al interior de La Voz México continúa y comenzaron los knockouts, en esta nueva fase los coaches Belinda, María José, Ricardo Montaner y Christian Nodal seguirán en la búsqueda de la mejor voz del reality show.

Con nuevos atuendos y con la intención de elegir a su mejor exponente, así aparecieron los cuatro líderes de equipo en el escenario del programa producido por TV Azteca.

Belinda y María José llamaron la atención por sus looks deslumbrantes y brillantes; mientras que Ricardo Montaner y Christian Nodal lucieron atuendos más discretos y acordes a sus personalidades arrasadoras.

Fue la intérprete de Amor a primera vista la que robó suspiros, ya que se presentó con un bustier plateado, unas botas altas del mismo color, un short de mezclilla y una capa blanca, todas las prendas con aplicaciones de cristales en color plata.

(Foto: captura de pantalla La Voz México)

Los fanáticos rápidamente se desvivieron en halagos hacia la cantante de 30 años, que presumió su atuendo en redes sociales.

“Hoy es día de ver a Belinda, Ganando como siempre”, “Es que se ve guapísima con todo lo que se pone” o “Belinda hoy es discípula de Picoro (un personaje de Dragon Ball)”, fueron algunos de los comentarios que recibió la famosa en redes sociales.

Durante la última emisión, los coaches tuvieron que tomar duras decisiones y dar la victoria solo a uno de sus concursantes, sin que se registraran robos de participantes, por lo que más de uno debió despedirse de la competencia.

Belinda enfrentó a Rafael Castañón, Yahel Gozz y Prudence, donde ésta última salió ganadora. Mientras que Owen Padua, Rodolfo Padilla y Juan Ma, lucieron su talento, pero finalmente se coronó Juan Ma.

(Foto: captura de pantalla La Voz México)

Ricardo Montaner dio instrucciones a Tony Rosher, Ari Benedik y Emilio Cámara para que subieran al escenario, donde finalmente ganó Cámara. También compitieron Máximo Franco, Alejandra Iglesias y Lluvia y Adria Acuña, éstas últimas se ganaron el reconocimiento de su coach.

Montaner además puso en competencia a Gaby Teijo, Las Pereira y Fabiola Jaramillo, que finalmente se alzó con la victoria.

Christian Nodal hizo lo propio al poner en el juego a Nere Brajas, Azul Aimé y Pamela Maldonado, quien se llevó el triunfo. En otro knockout enfrentó a Iván Cortés, Reyes y Abel González, que fue quien finalmente resultó ganador.

María José lanzó al ruedo a Irma Flores, Karely Gómez e Irlanda González, que fue la que finalmente se llevó la noche.

(Foto: La voz México)

Los coaches lucharán en esta nueva etapa por conseguir que uno de los integrantes de su equipo sea quien se lleve la corona en la edición 2020.

Aunque durante este emisión Belinda, María José, Ricardo Montaner y Christian Nodal sufrieron por elegir al participante ganador de los duelos, fue la ex integrante de Kabah la que padeció más e incluso recurrió a sus compañeros para pedir orientación.

Así la cantante recorrió las sillas de los otros tres coaches para conocer la opinión de Belinda, Montaner y Nodal y tratar de convencerlos para que las robaran.

“Se los dije desde el ensayo. La verdad es que me puse yo sola en este aprieto porque definitivamente no podía poner a ninguna de estas tres enormes voces con alguien que tal vez no tuviera ese poder; aquí la vara está tan alta que solamente tres grandes mujeres podían enfrentarse y eso es lo malo, ¿no que tal vez se tengan que ir dos, claro está el hurto”, comentó justo antes de describir a sus participantes y elegir a la ganadora.

