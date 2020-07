“Estoy libre de coronavirus”: Lorenzo Méndez confirmó que superó el COVID-19

Lorenzo Méndez informó en sus redes sociales que ya no tiene COVID-19 (IG: lorenzomendez7)

Aunque ya “Chiquis” Rivera había dado a conocer que tanto ella como su esposo, Lorenzo Méndez, habían superado el COVID-19, el intérprete confirmó la información en sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter escribió: “Libre de COVID” y “Dios es tan bueno”, pero horas después, en Instagram stories, dio más detalles sobre su estado de salud.

“Quiero reportarles aquí, oficialmente, que tengo anticuerpos y que estoy libre de coronavirus,bendito dios”, señaló en una de las historias.

“Oficialmente corona free, yes. Cuídense mucho, tápense las bocas, lávense las manos”, añadió el cantante.

Lorenzo Méndez primero informó en Twitter que ya está libre del virus

Lorenzo aprovechó para agradecer a toda la gente que les envió mensajes de apoyo y que estuvo al pendiente de su salud.

“Bendito dios nuestros sintomas no fueron tan fuertes, pero están en nuestras oraciones todas las personas que sí. Cuídense”, finalizó.

Desde la semana pasada “Chiquis” (cuyo verdadero nombre es Janney Marín) informó que su nueva prueba de COVID-19 había resultado negativa y posteriormente dio más detalles de su batalla contra el virus.

En una transmisión que hizo en Facebook lamentó que las personas con COVID-19 sean discriminadas y rechazadas.

"Chiquis" Rivera y Lorenzo Méndez se contagiaron de COVID-19 hace unas semanas (IG: lorenzomendez7)

Aseguró que “después de que una persona tenga el COVID, después de 15 días ya no puede contagiar a nadie, no importa si todavía sales positivo en tu prueba, después de tener COVID por 15 días ya no contagias”.

Fue enfática al señalar que el contagio puede ocurrir en cualquier sitio. “Tienen que tener muchísimo cuidado”, comentó a sus seguidores.

“Le doy gracia a Dios que me dio el COVID y ahorita estoy bien y hasta tengo anticuerpos. Quiero educar a la gente de que sepan lo que es esto, es una gripa muy rara, te afecta el cerebro en una manera que no sé ni explicarlo, comienza en el cerebro y se baja al gusto”, añadió.

Pidió tener más compasión con la gente que ha tenido el virus y reconoció que un día antes estuvo triste por algunos comentarios que recibió.

"Chiquis" también tiene anticuerpos a COVID-19 (IG: chiquis)

“No es algo que yo quería agarrar, le doy gracias a Dios que me dio el COVID, que pude entenderlo, que ahora sé que sí existe, que ya no lo tengo y ahora tengo anticuerpos”.

“Estaba muy triste el día de ayer, por qué dicen esas cosas, pero saben qué, ahora me siento más fuerte, me siento más capaz, le doy a gracias a Dios porque salí de esta. Hay mucha gente que ha perdido a muchos seres queridos por este virus, hay mucha gente que lo ha tenido y no ha dicho, artistas, si a mí me dio es porque yo sí tengo los ovarios para decirlo y ahora entiendo es para poder ayudar y traer conciencia, aquí estoy para contestarles cualquier pregunta”, señaló en su transmisión.

Días antes “Chiquis” habló de su negativo a la prueba, después de varios días con COVID-19, en donde presentó cansancio, pérdida del sentido del gusto y el olfato, así como intensos dolores de cabeza.

"Chiquis" Rivera lamentó que la gente que ha tenido COVID-19 sea discriminada (IG: chiquis)

“Salí negativa al COVID y tengo anticuerpos lo que es muy bueno”, explicó en sus redes sociales, en donde también mostró su prueba.

Y es que “Chiquis” fue señalada por supuestamente haber mentido sobre su contagio y por eso se vio en la necesidad de mostrar su prueba positiva, así como la de Lorenzo.

“La verdad, de corazón, no le deseo a nadie esto. Hay momentos que me siento mal, este virus es real, no sé cómo explicar lo que estoy diciendo”, comentó en un clip en sus redes sociales, en donde dejó en claro: “nunca jugaría con mi salud por publicidad”.

