“Chiquis” Rivera y su lucha contra el COVID-19: “Es una gripa muy rara que te afecta el cerebro”

"Chiquis" Rivera ya no tiene COVID-19 (IG: chiquis)

La cantante Janney Marín, conocida como “Chiquis” Rivera, realizó una transmisión en vivo vía Facebook en donde habló de nueva cuenta sobre su contagio de COVID-19 y alertó a la gente que la sigue para que se cuide.

Lamentó que quienes tienen el virus sean rechazados, “como que la gente ya no te ve igual, eso me dio mucha tristeza”.

Y compartió una anécdota relacionada con el asunto, pues recordó que antes de hacerse la primera prueba visitó a la mamá de una de sus amigas que se contagió en México.

Chiquis abrazó a la señora y le dio un beso en la mejilla, lo que hizo llorar a la mujer de la tercera edad, porque precisamente se había sentido rechazada.

Desde que se supo de su contagio, Chiquis compartió con sus seguidores los remedios que estaba tomando (Foto: Instagram de Chiquis Rivera)

A los tres días la hija de la fallecida Jenni Rivera se hizo la primera prueba de COVID-19, como medida de precaución, y resultó negativa.

Y es que según Chiquis la pandemia le quitó “lo que más me gusta: abrazar y dar besos, me ha quitado la pandemia ese gusto como artista”.

Aunque esa primera prueba resultó negativa, Chiquis si contrajo el virus días después y a través de sus redes sociales informó a sus seguidores de sus síntomas y recuperación.

Además aseguró que “después de que una persona tenga el COVID, después de 15 días ya no puede contagiar a nadie, no importa si todavía sales positivo en tu prueba, después de tener COVID por 15 días ya no contagias”.

Chiquis y Lorenzo Méndez ya tienen anticuerpos contra el virus (IG: lorenzomendez7)

Janney agradeció tener una plataforma donde puede educar a la gente.

Fue enfática al señalar que el contagio puede ocurrir en cualquier sitio. "Tienen que tener muchísimo cuidado", comentó a sus seguidores.

“Le doy gracia a Dios que me dio el COVID y ahorita estoy bien y hasta tengo anticuerpos. Quiero educar a la gente de que sepan lo que es esto, es una gripa muy rara, te afecta el cerebro en una manera que no sé ni explicarlo , comienza en el cerebro y se baja al gusto”, añadió.

Chiquis también pidió tener más compasión con la gente que ha tenido el virus y reconoció que un día antes estuvo triste por algunos comentarios que recibió.

“No es algo que yo quería agarrar, le doy gracias a Dios que me dio el COVID, que pude entenderlo, que ahora sé que sí existe, que ya no lo tengo y ahora tengo anticuerpos”.

Para Chiquis la lección que deja esta pandemia es que debemos tratarnos todos con más amor.

Lamentó que la gente que ha tenido el virus sea rechazada (IG: chiquis)

“Estaba muy triste el día de ayer, por qué dicen esas cosas, pero saben qué, ahora me siento más fuerte, me siento más capaz, le doy a gracias a Dios porque salí de esta. Hay mucha gente que ha perdido a muchos seres queridos por este virus, hay mucha gente que lo ha tenido y no ha dicho, artistas, si a mí me dio es porque yo sí tengo los ovarios para decirlo y ahora entiendo es para poder ayudar y traer conciencia, aquí estoy para contestarles cualquier pregunta”, señaló en su transmisión.

La esposa de Lorenzo Méndez añadió que está haciendo lo que debe como desinfectar su casa e insistió en que el COVID-19 es “una gripa muy contagiosa, una gripa muy rara, pero también se va del cuerpo”.

Al final de su en vivo recomendó a sus seguidores que se alimenten bien y tomen bebidas calientes. Y pidió a la gente que antes de juzgar o criticar se informen.

