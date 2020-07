Sin dolor de cabeza y con más energía: “Chiquis” Rivera contó cómo se recupera del COVID-19

"Chiquis" Rivera dijo que ya casi no tiene síntomas de COVID-19 (IG: chiquis)

La cantante Janney Marín, mejor conocida como “Chiquis” Rivera, contó a sus seguidores en Instagram cómo se ha recuperado tras dar positivo a COVID-19.

Chiquis habló a través de Instagram stories de los síntomas que aún presenta y mostró su actitud positiva para dar negativo en su nueva prueba.

Y es que este lunes se cumplieron 14 días de que fue diagnosticada con el virus, como señaló ella misma.

“Día 14, me regresó el gusto al 95%, el olfato como al 75 todavía no al 100”, dijo en su actualización diaria sobre su estado de salud.

Ha mantenido a sus seguidores al tanto de su estado de salud

Comentó que en general está mejor. “Ya no me duele la cabeza tanto, ya me siento con más energía, así que yo creo que vamos bien”.

Rivera se realizará este martes una nueva prueba de COVID-19 para saber si aún tiene el virus o ya fue eliminado de su cuerpo.

“Mañana espero que los resultados sean negatios de COVID”.

Desde que se supo de su contagio, al igual que el de su esposo Lorenzo Méndez, “Chiquis” ha mantenido a sus seguidores al tanto de su estado de salud.

En los primeros días tras el contagio reveló que había perdido por completo el sentido del gusto y el olfato, lo que le causaba gran pesar porque le impedía disfrutar de la comida. Además se encontraba muy cansada y con sueño.

Lorenzo Méndez también resultó contagiado (IG: lorenzomendez7)

“Los dolores de cabeza son lo único que ... hasta como que no puedes pensar bien, no sé cómo explicarlo. Este es un virus muy raro”, comentó en una de sus historias en Instagram.

La hija de Jenni Rivera tampoco estuvo libre de polémica, primero porque la acusaron de inventar lo de su contagio por publicidad, algo que ella rechazó mostrando los resultados de la prueba.

“La verdad, de corazón, no le deseo a nadie esto. Hay momentos que me siento mal, este virus es real, no sé cómo explicar lo que estoy diciendo”, añadió en su video, en donde dejó en claro: “nunca jugaría con mi salud por publicidad”.

Definió como “ignorantes” a las personas que la han señalado a ella y a Lorenzo Méndez y deseó que nunca tengan el virus ni sus familias.

"Chiquis" Rivera mostró su prueba y la de Lorenzo Méndez (IG: chiquis)

“No soy una persona que me gusta echar mentiras ni hacer cosas para llamar la atención ni para publicidad. Esto no es un juego, jamás haría eso, jugar con mi salud y decir que tengo algo sin que sea cierto”, insistió.

“Qué mala onda y que de mal gusto que digan eso nomás por estar ching*ndo”, comentó Chiquis, quien consideró que no era necesario mostrar las pruebas, pero finalmente presentó tanto el resultado de su examen como el de Lorenzo en donde se informaba que son portadores del virus. “Cuando la prueba salga negativa también se los voy a mostrar”, indicó.

(Foto: Instagram de Chiquis Rivera)

También fue señalada por compartir cuestionables métodos para combatir el virus, como un té de cebolla morada, limón y ajo. “Me ayuda mucho, siento como que vuelvo a la vida cada que me lo tomo, puedo respirar, me siento mejor, sudo un poquito”.

“Yo sí le tengo mucha fe al ajo y le tengo mucha fe a los remedios caseros, así que me voy a estar tomando mi té y esto que me mandaron (la bebida y preparación)”, había comentado con anterioridad.

Rivera reveló que también le había ayudado mucho una inyección de células madre.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Chiquis” Rivera demostró que sí tiene COVID-19: “Nunca jugaría con mi salud por publicidad”

Células madre, ajo y calor: los cuestionables métodos de “Chiquis” Rivera para enfrentar la COVID-19

“Este es un virus muy raro”: “Chiquis” Rivera contó cómo sigue enfrentando al COVID-19