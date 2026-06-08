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Enrique Inzunza reaparece citando a un estadista griego

El senador de Morena enfrenta acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado

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Enrique Inzunza recordó a un estadista griego que fue pilar de la democracia ateniense. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
Enrique Inzunza recordó a un estadista griego que fue pilar de la democracia ateniense. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

En sus redes sociales, el senador de Enrique Inzunza rompió el silencio que ha mantenido ante las acusaciones de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa citando textos de Solón de Atenas.

Solón de Atenas fue un poeta y estadista griego que es reconocido como uno de los Siete Sabios de Grecia, destacó por haber realizado reformas sociales y políticas de gran trascendencia que establecieron los pilares de la democracia ateniense.

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El senador de Morena, Enrique Inzunza, citó dos textos de Solón, la “Apología personal” y la “Elegía a las Musas”. En su mensaje en redes sociales solo escribió: “Una pared.”

Textos citados por Inzunza hablan del pueblo

Enrique Inzunza citó textos griegos que hablan del buen gobierno y de la justicia. (Gobierno de Sinaloa)
Enrique Inzunza citó textos griegos que hablan del buen gobierno y de la justicia. (Gobierno de Sinaloa)

Solón utiliza la “Apología personal” en su obra poética para defender y explicar sus acciones como reformador de Atenas. En estos versos, el estadista respondió a las críticas de sus contemporáneos, quienes lo acusaron tanto de haber hecho demasiado como de haber hecho muy poco durante su gobierno.

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El poeta sostuvo que actuó guiado por la justicia y el bien común, buscando evitar tanto la tiranía como la absoluta complacencia con los poderosos. Explicó que sus reformas tenían el objetivo de estabilizar la polis y frenar los abusos de los ricos sin perjudicar a la ciudad. Rechazó las acusaciones de enriquecimiento personal o favoritismo, y afirmó que pudo haber tomado el poder absoluto, pero eligió no hacerlo para respetar la libertad de Atenas.

Por otro lado, Solón compuso la “Elegía a las Musas” como una reflexión sobre la vida, la justicia y el destino humano. En este poema, Solón invocó a las musas para pedir inspiración y sabiduría, reconociendo que el conocimiento y la virtud provenían de los dioses. Expresó su deseo de alcanzar la moderación y la justicia.

En la elegía, Solón afirmó que nadie puede evitar el sufrimiento ni controlar por completo su propia fortuna, ya que la vida está marcada por la incertidumbre y el poder de los dioses. Recordó que la riqueza y el poder pueden desaparecer de un momento a otro, y advirtió contra la arrogancia y la injusticia. Para él, la verdadera felicidad dependía de la virtud y el respeto a la ley, no de los bienes materiales.

Solón utilizó la “Elegía a las musas” para transmitir una lección ética y política a sus conciudadanos. Defendió la importancia de la prudencia y la equidad, y subrayó que la fama y la fortuna resultaban efímeras frente a la sabiduría y la rectitud.

Laura Itzel Castillo dice que desconoce cómo se paga la dieta de Inzunza tras el bloqueo de la UIF

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dice que desconoce cómo el Senado paga la dieta de Enrique Inzunza tras el bloqueo de sus cuentas. (Archivo Infobae)
Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dice que desconoce cómo el Senado paga la dieta de Enrique Inzunza tras el bloqueo de sus cuentas. (Archivo Infobae)

La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, confirmó el pasado 1 de junio que desconoce la forma en que el Senado paga la dieta del senador de Morena Enrique Inzunza después del bloqueo de sus cuentas por la UIF, un punto que mantiene abierto el debate sobre si la Cámara de Senadores puede seguir cubriendo sus percepciones sin incumplir las restricciones financieras vigentes.

Laura Itzel Castillo dejó el asunto en manos del área administrativa del Senado y evitó precisar si el senador sinaloense sigue recibiendo sus ingresos o si presentó algún justificante formal por sus ausencias en la Comisión Permanente. La declaración llegó mientras continúan los señalamientos de autoridades de Estados Unidos contra el morenista.

“Es una cuestión de carácter administrativo”, respondió Castillo durante una entrevista con medios de comunicación, al ser cuestionada sobre la situación financiera de Inzunza y la posibilidad de que continúe recibiendo su dieta pese a las medidas aplicadas por la UIF.

Dicha controversia ocurre en medio de la ausencia prolongada de Inzunza en las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Aunque forma parte de ese órgano, no ha participado en las actividades parlamentarias desde finales de abril, cuando se hicieron públicos los señalamientos en su contra por parte de autoridades estadounidenses.

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