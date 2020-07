José Joel duda que exista un testamento de José José y pide a Sara Sosa que aclare el misterio

José Joel tiene dudas que le gustaría fueran resueltas por Sara Sosa

El cantante José Joel aún tiene muchas dudas respecto de las condiciones en que falleció su padre, José José, el pasado septiembre y desea que su hermana, Sara Sosa, aclare el misterio alrededor de los últimos días del “Príncipe de la canción”.

En una entrevista para Tv y Novelas, el hijo de José José y Anel puso en duda incluso que exista un testamento de su padre.

“No lo vimos, no sabemos si lo obligaron a firmar un testamento o qué. Es más, ¡no sabemos si en verdad hay un testamento! Y esta gente está escondida, no ha dado la cara, no responde los llamados, no responde nada, así que esperamos que los juzgados reabran y podamos continuar los procedimientos legales para que sea la autoridad competente quien nos diga dónde estamos parados”, explicó José Joel sobre la actitud que tomó Sara Sosa.

Dejó en claro que planea seguir adelante en su investigación sobre los últimos días de su padre y descartó que el asunto se trate de una batalla.

José Joel sigue investigando qué ocurrió con su padre (Foto: Instagram Elgordoylaflaca)

“No es una pelea, no es un pleito; sólo queremos platicar con Sarita, que nos cuente qué ocurrió, por qué se lo llevó, por qué lo maltrataron, por qué nos alejaron de él y, bueno, al final, que nos muestre el testamento, si es que lo hay”.

José Joel dijo que en caso de existir un testamento aceptará lo que esté asentado en el documento, incluso si su padre le dejó todo a Sara Sosa, su hija menor.

Sin embargo, el cantante descartó que su padre haya dejado una gran herencia.

“No, ni siquiera es eso. Todos sabemos que mi papá no estaba bien de plata, pero lo que sí quedan son sus regalías como intérprete, que ni siquiera se acercan a las que reciben los compositores”.

José Joel calculó en unos 15 o 20 mil dólares el dinero que su hermana Sara y su familia estarían recibiendo al mes por concepto de las regalías. “A esta gente les resuelve muy bien la vida, pero considero que debería ser repartido entre los tres hermanos, como correspondería en justicia”.

Y es que para José Joel es necesario que la memoria de su padre quede intacta. “Sus hijos merecemos saber la verdad; ese derecho no nos lo pueden quitar”.

La versión del abogado

Aunque José Joel puso en duda que exista un testamento de José José, en octubre del año pasado el abogado del cantante aseguró que sí hay un documento.

En una entrevista con el programa Suelta la Sopa, Richard Wolfe reveló que el intérprete lo buscó para dejar en orden sus asuntos.

Los hijos de José José se reunieron en el consulado de México en Miami, para llegar a un acuerdo sobre el final de los restos de su padre (Foto: Instagram sari_oficial)

“Él tenía la idea establecida de cómo quería dejarlo todo en orden y él me expresó eso”, señaló el abogado aunque se negó a proporcionar más detalles sobre el documento y el proceso siguiente, sólo señaló que se deberá hacer la voluntad del artista. “Sus derechos pasan de acuerdo a su testamento”, detalló.

Según Wolfe, José José no fue obligado por otra persona a expresar su voluntad. “No, lo opuesto, tuvimos una interesante conversación, nunca vi ninguna evidencia de que estuviera secuestrado”.

Días después circuló una versión según la cual José José le habría dejado toda su herencia a una sola persona: Sara Salazar; sin embargo, hasta ahora no hay información oficial sobre el documento ni ha sido abierto.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Sara Sosa cumplió 25 años: así fue la discreta celebración de la hija de José José

“Era común y corriente”: José Joel desmintió que los restos de José José descansen en un lujoso ataúd de oro

“Con él para toda la vida”: Anel Noreña buscará que entierren sus cenizas junto a las de José José