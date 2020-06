“Era común y corriente”: José Joel desmintió que los restos de José José descansen en un lujoso ataúd de oro

La muerte de José José en septiembre de 2019 sigue significando una gran pérdida para el mundo de la música, y el público sigue lamentando su partida; y en especial sus hijos, quienes enfrascaron en una lucha por los restos de su papá, mismos que presuntamente fueron colocados en un ataúd de oro.

Cuando se difundió la noticia del lujoso féretro, causó la emoción de los seguidores del recordado intérprete, pues señalaron que un ataúd de esa categoría era digno de una figura tan emblemática que trascendió en el firmamento musical.

José Joel, el primogénito del fallecido cantante, nuevamente ha causado revuelo luego de emitir declaraciones al respecto del féretro de oro donde supuestamente descansan los restos del “Príncipe de la canción”.

El también hijo de la ex modelo Anel Noreña mencionó que contrario a lo que se dijo, el ataúd donde se colocaron los restos de José José sólo tenía una cubierta de laca en color dorado, y no que en efecto estuviera recubierto de oro de alto kilataje, como se difundió en su momento: “No es lo que presumieron”, expresó en una videollamada para Publimetro.

José Joel expresó que, contrario a lo que se dijo en un primer momento, el ataúd que trasladó de Estados Unidos a México los restos del cuerpo del intérprete de Ya lo pasado, pasado, no es el modelo que se difundió de la marca The Promethean y señaló que de haber estado recubierto de oro, no se le habría permitido el traslado al país.

El también cantante desmintió que el féretro donde descansan los restos de su padre hubiera costado más de USD 250,000, según un estimado del precio en el que rondan este tipo y modelo de ataúdes.

Las declaraciones de José Joel surgen después de algunos rumores de que se han suscitado intentos de robo del ataúd del príncipe en el Panteón Francés de la Ciudad de México.

El presunto féretro en el que se difundió que se resguardaban los restos de José José es de el tipo que están hechos de bronce y son bañados en chapa de oro de 24 kilates, pudiendo llegar a alcanzar un costo elevado de cientos de miles de dólares. Este modelo de ataúdes han sido fabricados para funerales de figuras como Aretha Franklin, James Brown y Muchael Jackson.

En relación a las demandas interpuestas en Estados Unidos y México contra su media hermana Sarita y la madre de ésta, última esposa de José José, el heredero musical del “príncipe” contó que pese a que todo se ha detenido por la contingencia sanitaria, él ha buscado la conciliación directamente con las dos Saras, quienes no ceden:

Hemos querido entablar pláticas con estas personas, pero no hay manera, siguen pensando que lo que hicieron fue lo mejor, están en negación y no dan la cara (...) En realidad no ha pasado nada y no quiero una guerra legal no estoy con la disposición de engancharme 5 o 10 años por nada, mi legado es mi trabajo y el público que mi padre me deja, que me ido ganando