Fernando del Solar ya no quiere comentar sobre Ingrid Coronado: “Cada vez que hablo es un problema”

El presentador Fernando del Solar habló sobre los gastos que debe cubrir como parte de la pensión a sus hijos, pero rechazó hacer comentarios sobre Ingrid Coronado, la madre de sus pequeños.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, del Solar reconoció que la pandemia de COVID-19 le ha traído complicaciones en el pago de los gastos de Paolo y Luciano, pero descartó tener problemas fuertes.

“Mensualmente me ocupo de cargos de escuela, seguro médico, y otras cosas... ropa, uniformes, reinscripciones, de todo eso siempre me he encargado yo”, explicó sobre los gastos que debe cubrir.

“Sí es un tema complicado. El no trabajar, no generar, no producir hace que uno apriete y recorte sus gastos, pero bien administrado todo va bien”, comentó sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en su economía.

Del Solar también explicó que sus hijos están una semana con él y otra con Ingrid Coronado.

“Lo ideal es una semana cada quien, como están los chicos de vacaciones ahora y durante la época escolar estaban tomando clases a través de sus compu, (están) una semana en casa de la mamá”, detalló y aceptó que le gustaría verlos con más frecuencia, “pero bueno, es lo que corresponde”.

Y aunque Del Solar se mostró abierto para contar detalles de la pensión que paga y la convivencia con sus hijos, de quien no quiso hablar fue de Ingrid Coronado, pues durante años tuvieron una complicada disputa legal precisamente sobre la manutención de los pequeños.

“Prefiero no hablar de eso, ha pasado mucho tiempo y ya que muera por la paz, tengo unos hijos maravillosos y se tendrá que arreglar lo que se arregle, pero cada vez que hablo es un problema nuevo”.

Una complicada ruptura

La pareja dio mucho de qué hablar hace cinco años, cuando se confirmó su separación.

Y es que Del Solar atravesaba una batalla por su salud, luego de ser diagnosticado con Linfoma de Hodgkin (un tipo de cáncer).

A Ingrid se le vio como una “villana” por no estar con él durante todo el proceso y comenzó una serie de ataques contra ella.

Tiempo después se supo que sostenían una batalla legal, pues como Del Solar no estaba trabajando por su enfermedad le habría solicitado una pensión a la presentadora.

El pasado mayo Ingrid habló al programa Hoy sobre aquella complicada etapa.

“Cuando las personas hacen eso de insultar, de agredir, de juzgar a los demás, a quienes están lastimando es a ellos mismos porque la gente no tiene la capacidad de lastimar tu alma, solamente tú eres capaz de hacerlo. Si bien cuando recibí todo esta violencia evidentemente sí me afectó, sí la pasé muy mal, me hizo mucho daño, pero a la vez me ayudó”.

Ingrid insistió en que aquellas personas que la atacaron y aún lo siguen haciendo deben saber que eso no les ayuda. “Aunque no lo quieran reconocer conscientemente los hace sentirse culpables y cuando nos sentimos culpables vamos a ponernos en situaciones que nos castiguen”.

Pese a que fue una época difícil para ella, Ingrid agradeció el haber pasado por esos malos momentos, pues la convirtieron en la mujer que es hoy.

“Lo desafíos que la vida me ha puesto y que no ha podido conmigo, finalmente ustedes conocen una parte de la historia de lo que ha sucedido los últimos ocho años”, explicó.

