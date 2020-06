Fernando del Solar confiesa que le gustaría volverse a casar

Fernando del Solar y Ana Ferró están juntos desde 2017 (Foto: Twitter@rvanguardia)

Fernado del Solar estaría gustoso de tener una boda con Anna Ferró, compañera con quien sostiene una relación amorosa desde hace tres años.

El conductor argentino, nacionalizado mexicano, confesó que no está cerrado al matrimonio, pues su pareja le ha acompañado en las buenas y las malas y quisiera compartir el resto de sus días con ella.

"Sí, sí me gustaría estar con Ana el resto de mis días; el volverme a casar, podría ser, no es algo que me urja, pero podría ser”, dijo el presentador de Venga la Alegría en el programa de espectáculos Sale el Sol.

En noviembre de 2017, del Solar reveló que tenía una relación con Ana Ferró, luego de dejarse ver en público con ella; en esa ocasión comentó que era quien le devolvió la sonrisa. A partir de entonces ha pasado momentos de dificultad, por ejemplo, a finales del año pasado, cuando el presentador de Tv Azteca requirió hospitalización tras presentar un cuadro de neumonía.

El conductor confesó que le gustaría volverse a casar (Foto: Instagram@anna__ferro_lspgta)

“A Anna, la verdad, le debo muchísimo porque ha sido una compañera incansable, en los malos momentos, en los peores, ahí ha estado, me ha tomado de la mano y me ha ayudado, siempre vamos juntos”, expresó Fernando del Solar.

Sin embargo, el conductor enfatizó que el compromiso con Ana Ferró va más allá de una formalidad, pues es estar comprometido al máximo hasta el resto de sus días.

“A veces necesitas una compañera, que te tome de la mano, te diga qué está pasando, vamos juntos, yo te apoyo, y eso en Anna ha sido espectacular, en mi caso tener un papel o no, no cambiaría absolutamente nada, yo estoy comprometido con ella al máximo más allá de un papel, si decidimos casarnos y querer hacer una pachanga y pasarla bien, y reafirmar nuestro amor, bienvenido sea. Pero sí, ojalá pasemos toda la vida, la que nos queda, juntos”.

A pesar de que lleva tres años de relación, apenas en 2019 fue cuando Fernando del Solar tomó la decisión de vivir con su actual pareja.

En 2012, a Fernando del Solar le fue dignosticado Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer (Foto: Instagram de Fernando del Solar)

Cabe recordar que el conductor de Venga la Alegría anunció en 2008, en plena transmisión, su sorpresiva relación con Ingrid Coronado, su compañera del show. En ese entonces compartieron que pronto serían padres. La relación fluyó sin mayor dificultad hasta 2012, cuando a Fernando del Solar le fue dignosticado Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer. Ese mismo año la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima.

El presentador comenzó su tratamiento, pero en mayo de 2015, la pareja informó de su ruptura. Fernando del Solar se recuperaría de a poco a pesar de sus múltiples hospitalizaciones. Luego se conoció que ambos enfrentaban una disputa legal, pues durante su medicación, el argentino no trabajaba y solicitó una pensión a Coronado.

Variados fueron los ataques a la actual youtuber y escritora, debido que se interpretó que Ingrid Coronado no apoyó a su pareja en momentos difíciles. La tensión escaló, sin embargo, el año pasado ambos dijeron estar en paz el uno con el otro. La exconductora de Tv Azteca declaró que fueron injustas las acusaciones contra ella, pues eran sin conocimiento de lo que pasaba en la relación.

En 2008, en plena transmisión, Fernando del Solar e Ingrid Coronado anunciaron su sorpresiva relación (Foto: Twitter@AllAccessMex)

Fernando Martín Cacciamani Servidio, nombre real del conductor, confesó en días pasados que firmó una carta de voluntad anticipada por si su salud vuelve a empeorar. A pesar que se ha declarado libre del padecimiento cancerígeno.

En noviembre de 2019, Fernando del Solar volvió a Venga la Alegría y por lo pronto, pasará el Día del padre con sus cuatro hijos, dos pequeños y dos niñas; recluidos en casa debido a la pandemia.

