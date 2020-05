“La pasé muy mal, me hizo mucho daño”: Ingrid Coronado habló a cinco años de su ruptura con Fernando del Solar por la que fue atacada

Lo que venía sonando como una serie de rumores desde meses atrás, finalmente se confirmó en mayo de 2015: Ingrid Coronado y Fernando del Solar ya no eran pareja.

El romance de los presentadores, anunciado en julio de 2008, resultó sorpresivo pues se sabía de los planes que él tenía para casarse con otra mujer cuando en plena transmisión de Venga la alegría dan a conocer su relación y la próxima llegada de su primer hijo.

La historia parecía de cuento de hadas, pues durante años vivieron su romance al máximo: en 2011 recibieron a su segundo hijo y en 2012 se casaron en una ceremonia íntima.

Pero el mismo año de su boda recibieron la noticia que cimbraría su relación: Del Solar fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer.

El presentador comenzó su tratamiento e Ingrid estuvo a su lado.

Coronado reveló en 2015 que ya se había hecho lo que se podía por Del Solar, quien poco después anunció su recuperación.

Sin embargo, la relación entre ambos estaba rota y en mayo de 2015 cada uno por su lado confirmó su separación y contó su historia.

Comenzó una serie de ataques contra Ingrid, pues la acusaban de no haber acompañado a Del Solar en su lucha contra la enfermedad.

Tiempo después se supo que sostenían una batalla legal, pues como Del Solar no estaba trabajando le habría solicitado una pensión a Ingrid.

Finalmente, el año pasado Del Solar aseguró que estaba en paz con Ingrid.

Y a cinco años de la dolorosa ruptura que le trajo infinidad de ataques, Ingrid habló hace unos días al programa Hoy acerca de cómo enfrentó esa etapa.

“Cuando las personas hacen eso de insultar, de agredir, de juzgar a los demás, a quienes están lastimando es a ellos mismos porque la gente no tiene la capacidad de lastimar tu alma, solamente tú eres capaz de hacerlo. Si bien cuando recibí todo esta violencia evidentemente sí me afectó, sí la pasé muy mal, me hizo mucho daño, pero a la vez me ayudó”