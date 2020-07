“Fue un amor desmesurado”: Charly López también defendió a Sergio Mayer tras lo dicho por Bárbara Mori

Charly López fue testigo del amor entre Bárbara Mori y Sergio Mayer (IG: charlylopezgar / delamori / sergiomayerb)

El cantante y productor Charly López defendió a Sergio Mayer luego de las confesiones que hiciera Bárbara Mori respecto de que era muy infeliz con él y por eso decidió separarse.

López y Mayer fueron compañeros en el extinto grupo musical Garibaldi y desde entonces tienen una amistad.

Por esa razón Charly fue testigo del desarrollo del romance entre Mayer y Mori, que inició hace más de dos décadas.

“Sergio desde el primer momento que la vio se enamoró de ella”, recordó López en entrevista con Venga la alegría.

Mori dijo que no fue feliz con Sergio Mayer (Instagram delamori)

De acuerdo con Charly, Mayer ayudó a Bárbara a que mejorara su manera de vestir, también la apoyó en algunos arreglos físicos, como su dentadura y que dejara de usar lentes.

Pero el apoyo de Mayer fue más allá, porque según López, Sergio presentó a Bárbara con la gente adecuada para que iniciara su carrera como actriz.

“La vistió, la llevó a Televisa, la llevó con Luis de la Llano, la puso a tomar clases de actuación. Sergio le dio mucho, yo viví toda su relación desde que empezó”.

López aseguró que “fue un amor desmesurado de parte de Sergio, la amaba muchísimo”, pues después de que terminaron todavía le dijo ‘es que le quiero regalar una casa’, de un precio muy elevado, a lo que Charly respondió “no puedes comprar el amor”.

Según Charly López, Sergio Mayer hizo mucho por Bárbara Mori (Instagram delamori)

Charly López reconoció que Sergio cuidaba a Mori como representante. “Le enseñó muchísims cosas, desde cómo vestirse, cómo hablar, lo que hacía Sergio era poner disciplina como tu representante, que te tiene que cuidar, que dejes las drogas, muchas cosas en el camino, la libró de muchas cosas de estas”.

El recuerdo

La historia del romance de Bárbara Mori y Sergio Mayer resurgió con fuerza la semana pasada, cuando la protagonista de Rubí participó en una transmisión en vivo de Marimar Vega.

Mori hizo varias confesiones, como su difícil infancia entre el abandono de su madre y el alcoholismo de su padre, pero lo que más dio de qué hablar fue la manera en que se refirió a Mayer, el padre de su hijo Sergio.

“Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque yo viví cinco años una vida que vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna forma...Cuando tomé la decisión de separarme yo era súper infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví, la separación de sus papás, y hasta que me di cuenta que yo ahí no iba a ser feliz, y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien…”, añadió.

Bárbara Mori y Marimar Vega hablaron sobre el amor propio

Al preguntarle a Mayer sobre las declaraciones de su ex, el actor y diputado federal señaló al programa Ventaneando: “Cómo me encantaría responder pero no puedo y no debo hacerlo”.

Pero Mayer si comentó que le gustaría una reflexión de Bárbara sobre las condiciones en que la conoció y “quizá tener un poco de agradecimiento”.

“Lo que yo diga sería desacreditarme como hombre, hay muchas cosas que sería gran material para toda la gente y todos ustedes de este tema, revelar muchas cosas pero por supuesto que no lo voy a hacer por respeto a mi hijo, a ella como mujer”.

A Mayer le resultaría interesante que Bárbara reflexionara sobre lo que habría ocurrido si ella no hubiera estado en su vida en aquella etapa. “dónde estuviera, qué hubiera pasado con su carrera, su vida personal, cómo la apoyé, me encantaría poder platicar todo lo que hice para esa transformación de cuando la conocí en todos los aspectos, en su carrera profesional, como mujer”.

Quien sí contó detalles fue Jorge Reynoso, amigo de Mayer.

Sergio Mayer y Bárbara Mori tuvieron un romance hace más de dos décadas (IG: sergiomayerb / delamori)

El empresario reveló que cuando Bárbara grabó una telenovela en Miami la apoyó en todo por su amistad con Mayer, pero que la actriz tuvo un comportamiento muy extraño con su compañero Christian Meier.

Acerca de dónde estaría Mori si no hubiera conocido a Mayer, Reynoso señaló:

“(No estaría) en ningún lado, seguiría siendo edecán y me imagino que hubiera terminado siendo edecán en las discotecas de cervecerías ... no es que no sea un trabajo digno ser edecán pero, siendo claros, Sergio fue el genio de la lámpara maravillosa de concederle todos sus sueños y sus deseos y ella no ha sido agradecida”.

