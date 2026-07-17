Colombia

Aerocivil revoca licitación de vigilancia para aeropuertos y ordena cancelar proceso en SECOP

La entidad dejó sin efectos la apertura de la convocatoria para contratar seguridad privada en aeropuertos e instalaciones bajo su administración

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La Aeronáutica Civil de Colombia anunció que tomará medidas en el tráfico aéreo entre el Chocó y Antioquia - crédito Alvaro Tavera / Colprensa
Aeronáutica Civil de Colombia - crédito Alvaro Tavera / Colprensa

La Aeronáutica Civil, Aerocivil, revocó la licitación pública con la que buscaba contratar los servicios de vigilancia y seguridad privada para aeropuertos e instalaciones administradas por la entidad en distintas regiones del país. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 02267 del 16 de julio de 2026.

Con ese acto administrativo, la entidad dejó sin efectos la resolución que había abierto la Licitación Pública No. 26001276 H3 de 2026 y ordenó cancelar el proceso de contratación. La convocatoria tenía como finalidad seleccionar al operador encargado de prestar servicios de seguridad en los aeropuertos y demás instalaciones de la Aerocivil en sus cinco regionales.

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De acuerdo con la información publicada por Semana, la decisión también incluye retirar el proceso del Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP II, plataforma en la que las entidades estatales publican sus procesos de contratación.

Aerocivil-Bogotá-Colombia
Imagen de archivo de la fachada de la Aeronáutica Civil, en Bogotá. Foto: Colprensa

La Aerocivil explicó que la revocatoria se produjo después de una revisión interna del proceso. Según el documento, la entidad decidió dejar sin efecto la apertura de la licitación antes de que la convocatoria avanzara a nuevas etapas.

Proceso había iniciado en junio

Los antecedentes incluidos en la resolución señalan que la licitación comenzó a principios de junio, cuando la Aerocivil publicó los estudios previos y el proyecto de pliegos. Con esa publicación se abrió el espacio para que empresas interesadas y otros participantes presentaran observaciones sobre las condiciones del contrato.

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Durante esa fase, los posibles oferentes formularon comentarios y solicitudes de aclaración. Posteriormente, la entidad realizó una audiencia para resolver inquietudes y revisar la distribución de riesgos del proceso, un paso habitual en este tipo de contrataciones públicas.

Sin embargo, el trámite cambió el 15 de julio, cuando la Secretaría de Servicios Aeroportuarios solicitó formalmente revocar la licitación. La dependencia argumentó que, después de revisar los documentos del proceso, era necesario dejar sin efecto la apertura de la convocatoria.

La resolución señala que esa solicitud fue presentada en ejercicio de las funciones asignadas a la Secretaría de Servicios Aeroportuarios y que estuvo sustentada en un análisis de la documentación precontractual.

Con base en esa petición, la Dirección Administrativa de la Aerocivil adoptó la decisión de cancelar la licitación y terminar el procedimiento. La medida evita que el proceso continúe hacia fases posteriores de evaluación, adjudicación o firma de contrato.

Entidad invoca principios de contratación pública

La Aerocivil indicó que la decisión se tomó con fundamento en las normas que regulan la contratación pública y en los principios que deben orientar estos procesos, entre ellos transparencia, economía y responsabilidad.

La revocatoria implica que el acto administrativo que había dado apertura a la licitación queda sin efectos. Además, la entidad deberá cancelar formalmente la convocatoria en el SECOP II, lo que deja cerrado ese proceso específico para contratar vigilancia y seguridad privada.

Hombre de espaldas con camisa azul sentado en escritorio con computadora, teclado, teléfono celular, cuadernos y bolígrafo; muletas de madera a la derecha.
La revocatoria implica que el acto administrativo que había dado apertura a la licitación queda sin efectos. Además, la entidad deberá cancelar formalmente la convocatoria en el SECOP II. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contrato proyectado era relevante por el alcance nacional del servicio. Al incluir aeropuertos e instalaciones administradas por la Aerocivil en cinco regionales, la licitación estaba relacionada con la operación cotidiana de infraestructura aeroportuaria en diferentes zonas del país.

La cancelación se produce después de que se conocieran cuestionamientos de gremios de seguridad sobre presuntas irregularidades en el proceso. En esa discusión, los gremios habían pedido intervención de organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría, aunque la resolución conocida se sustenta en una solicitud interna de revocatoria y en la revisión de la documentación precontractual.

Por ahora, la Aerocivil dejó sin continuidad este proceso de selección. La entidad no detalló en la información conocida si abrirá una nueva convocatoria ni bajo qué condiciones se garantizará la prestación de los servicios de vigilancia en los aeropuertos e instalaciones que administra.

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