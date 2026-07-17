México

Ernesto Ruffo Appel y la red financiera detrás del huachicol: 80 cuentas puente y mil millones de dólares transferidos al extranjero

Ingemar, la empresa fundada por Ruffo Appel, obtuvo en 2023 permiso para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel

Guardar
Google icon
Cuentas puente y transferencias internacionales: así lavaba dinero la red de huachicol de Ernesto Ruffo según la FGR. (Anayeli Tapia/Infobae)
Cuentas puente y transferencias internacionales: así lavaba dinero la red de huachicol de Ernesto Ruffo según la FGR. (Anayeli Tapia/Infobae)

Detrás del contrabando de combustible atribuido al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel operaba una estructura financiera paralela que movió más de 3,075 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales y realizó operaciones cambiarias superiores a 1,386 millones de dólares, según reveló este 16 de julio la fiscal general Ernestina Godoy al dar a conocer la investigación que llevó a la detención del exmandatario en Ensenada, Baja California.

La magnitud del flujo de dinero contrasta con la actividad declarada por las empresas de la red. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada determinó que los patrones de movimiento en esas cuentas eran “incompatibles con la actividad económica reportada” por las firmas involucradas. En términos simples: el dinero que entraba y salía de esas cuentas no correspondía al tamaño ni al tipo de negocio que esas empresas decían tener.

PUBLICIDAD

El daño estimado al erario supera los 4,000 millones de pesos, derivado de 4,238 operaciones de importación irregular documentadas entre enero y julio de 2025 por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.

La FGR rastreó 80 cuentas puente

Infografía con título, texto y diagramas que muestran una silueta de hombre rodeada de dinero, bancos y tuberías, con elementos judiciales y empresariales.
Una infografía detalla la compleja red financiera atribuida a Ernesto Ruffo Appel por contrabando de combustible, con 80 cuentas puente que causaron un daño de 4,000 millones de pesos al erario público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis financiero de la FGR detectó una característica común en las cerca de 80 cuentas bancarias nacionales vinculadas a la red: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos en todo momento.

PUBLICIDAD

Ese comportamiento es el sello de las denominadas cuentas puente. Funcionan como eslabones en una cadena: el dinero entra a una cuenta, se mueve rápidamente a otra, y así sucesivamente, hasta que resulta muy difícil para las autoridades identificar de dónde vino originalmente y a quién pertenece en realidad. Cuantos más eslabones, más opaco el rastro.

La fiscal Godoy explicó que la reconstrucción de ese entramado requirió el análisis de cuentas bancarias, operaciones de cambio de divisas, transferencias internacionales, relaciones corporativas y movimientos financieros en distintas jurisdicciones. Los domicilios y centros de operación verificados abarcaron Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.

El trabajo permitió establecer la conexión entre la operación logística del combustible —carros tanque, espuelas ferroviarias, pipas— y la estructura financiera utilizada para administrar y dispersar los beneficios económicos generados por la organización.

Una empresa central enviaba el dinero al extranjero

Dos hombres esposados con barras negras sobre los ojos, dos agentes de la FGR de espaldas, trenes cisterna, un camión cisterna y billetes flotando.
Ernesto Ruffo Appel y Ricardo Thompson Navarro, esposados y bajo custodia de agentes de la FGR, frente a trenes cisterna, un camión y billetes flotando que simbolizan un delito económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La arquitectura financiera de la red tenía un nodo central: una empresa que recibía los ingresos generados por el contrabando y los canalizaba hacia firmas extranjeras a través de transferencias internacionales. La FGR calificó ese mecanismo con “indicios de triangulación de recursos”.

La triangulación funciona así: el dinero generado por la venta ilegal de combustible en México no va directo al bolsillo de los responsables. Primero pasa por una empresa, luego por otra en otro país, y así hasta que parece dinero limpio proveniente de un negocio legítimo. Es el equivalente financiero de declarar solo el 10% de la carga en aduana: se reporta menos de lo que realmente ocurre.

Las operaciones cambiarias registradas superaron los 1,386 millones de dólares. Esa cifra no representa el valor total del combustible contrabandeado, sino el volumen de divisas que la red movió como parte de su operación financiera, lo que da cuenta de la escala del esquema más allá de la logística de los carros tanque.

La investigación no se limitó a documentar irregularidades aduaneras. De manera paralela, la fiscalía desarrolló un análisis financiero especializado que cruzó información de cuentas bancarias, operaciones cambiarias, transferencias internacionales y relaciones corporativas en múltiples jurisdicciones.

Ingemar: de empresa portuaria a nodo de una red con 25 objetivos y órdenes de aprehensión

Rutas usadas por la red de huachicol, según la FGR. (Captura de pantalla)
Rutas usadas por la red de huachicol, según la FGR. (Captura de pantalla)

La firma en el centro del esquema financiero es Ingemar S.A. de C.V., fundada por Ruffo Appel con actividades originales en servicios portuarios, dragados y operación de puertos. En 2023, la Comisión Reguladora de Energía le otorgó permiso para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel. Fue bajo ese permiso donde se habría desarrollado el esquema.

En septiembre de 2025, cuando su nombre comenzó a circular públicamente en relación con la investigación, el propio Ruffo Appel reconoció en entrevista con Grupo Fórmula su vínculo con la empresa. Sostuvo que la aduana era responsable de la falta de claridad sobre el caso y atribuyó la difusión de su nombre a una filtración de información.

Ese mismo mes, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó, al ser cuestionada sobre una lista de 200 órdenes de aprehensión por huachicol fiscal, que las investigaciones involucraban a “un ex gobernador del PAN”. No precisó el nombre. La detención del 16 de julio apunta a que se refería a Ruffo Appel.

El contraste con las declaraciones previas de las autoridades es directo: el 9 de septiembre de 2025, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, fue cuestionado en la conferencia mañanera sobre la situación jurídica del exgobernador. Su respuesta fue: “Al momento no cuenta con orden de aprehensión”.

El registro oficial constató el arresto. Crédito: FGR
El registro oficial constató el arresto. Crédito: FGR

Las investigaciones identificaron también a Ricardo Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, detenido el mismo 16 de julio en la colonia Zona Playitas de Ensenada. Thompson Navarro fungió como vocal del consejo de Ingemar, cargo que le fue revocado con anterioridad. Las indagatorias alcanzarían además a un socio extranjero identificado como José Merino Cuervo y a la empresa Lambrucat, señalada junto con Ingemar.

Entre los 25 objetivos con orden de aprehensión se encuentran socios de las empresas presuntamente vinculadas a la red, operadores logísticos y servidores públicos, entre ellos agentes aduanales y personal autorizado.

Al cierre del 16 de julio, Ruffo Appel y cuatro personas más habían sido aseguradas.

Temas Relacionados

Ernesto RuffoHuachicol fiscalFGRIngemarErnestina GodoyContrabando de combustibleDelincuencia organizadaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ventaneando anuncia respaldo a fundaciones de protección animal y programa de sensibilización tras comentarios de Pedro Sola

Tras la controversia por los comentarios de Pedro Sola sobre envenenar perros, el programa informó sobre nuevas alianzas con organizaciones de protección animal

Ventaneando anuncia respaldo a fundaciones de protección animal y programa de sensibilización tras comentarios de Pedro Sola

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 17 de julio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 17 de julio de 2026

Autoridades ponen en marcha el Túnel Churubusco-Xochiaca y esperan prevenir inundaciones en la zona Oriente del Edomex

La obra beneficiará a los municipios de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz y la alcaldía Iztapalapa

Autoridades ponen en marcha el Túnel Churubusco-Xochiaca y esperan prevenir inundaciones en la zona Oriente del Edomex

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 17 de julio: consulta el pronóstico para tu ciudad

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 17 de julio: consulta el pronóstico para tu ciudad

Así operaba la red de huachicol de Ernesto Ruffo según la FGR: usaba ferrocarriles y declaraba solo el 10% del combustible

La fiscal Ernestina Godoy aseguró que es la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento, con un daño al erario estimado en más de 4,000 millones de pesos

Así operaba la red de huachicol de Ernesto Ruffo según la FGR: usaba ferrocarriles y declaraba solo el 10% del combustible
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así operaba la red de huachicol de Ernesto Ruffo según la FGR: usaba ferrocarriles y declaraba solo el 10% del combustible

Así operaba la red de huachicol de Ernesto Ruffo según la FGR: usaba ferrocarriles y declaraba solo el 10% del combustible

FGR acusa a Ernesto Ruffo de liderar la mayor red de tráfico de huachicol y estima daños millonarios a la nación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Otro golpe a “Los Olmos Fragoso”: cae en Coacalco Samantha “N”, presunta robacasas

Cae Ricardo Thompson Navarro, presunto socio de Ingemar, empresa del exgobernador Ernesto Ruffo investigada por huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Ghost estrena “2 Big To Rig” en cines: los conciertos de CDMX llegan a IMAX

Ghost estrena “2 Big To Rig” en cines: los conciertos de CDMX llegan a IMAX

¿Pedro Sola podría ir a la cárcel si se aprueba la ley que inspiraron sus declaraciones contra los perros?

El jugoso sueldo que le ofrecieron a Sylvia Pasquel para entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Camila Sodi reaparece en silla de ruedas tras su cirugía de matriz

Gala Montes recibe críticas en redes tras video con Eleazar Gómez: “Tres pesos de coherencia”

DEPORTES

Gil Mora asiste al Estadio Caliente para apoyar a Tijuana en su debut frente a Tigres

Gil Mora asiste al Estadio Caliente para apoyar a Tijuana en su debut frente a Tigres

Omar Chávez reaparece junto a Canelo Álvarez tras polémica por su detención en Culiacán

Esposa de Raúl Jiménez responde a críticas por usar la playera de Inglaterra: “Somos cien por ciento mexicanos”

Así luce el Estadio Banorte para recibir el torneo de Apertura 2026 de la Liga MX

Gobierno de Querétaro prohíbe acceso a la porra de Cruz Azul en el Estadio Corregidora