“Se apropió de mi historia de violencia sexual”: el duro testimonio de la ex asistente de Amber Heard contra la actriz en el mediático juicio de Johnny Depp

La ex asistente personal de Amber Heard acusó a la actriz de “robar” su desgarradora historia de violencia sexual para su propio beneficio. Kate James decidió romper su anonimato y ofreció su testimonio ante el tribunal de Londres, donde Johnny Depp lleva un juicio por difamación contra The Sun, declarando que fue violada cuando tenía 26 años en un viaje a Brasil y que la ex esposa del actor posteriormente “la convirtió en su propia historia” por publicidad.

El protagonista de “Pirata del Caribe”, de 57 años, demandó el periódico sensacionalista británico y su grupo editor News Group Newspapers (NGN) por un artículo publicado en abril de 2018 que lo calificó de “golpeador de esposas”.

James dijo que quedó en shock al enterarse de que, en una declaración como testigo, Heard tergiversó y explotó el incidente. “Se refirió directamente a una violación violenta que me ocurrió hace 26 años y la distorsionó en su propia historia y la usó en su beneficio”, dijo James vía video desde Los Ángeles. “Soy una sobreviviente de violencia sexual y es muy, muy serio asumir esa postura si no lo eres”, agregó.

James trabajó como asistente personal de Heard entre marzo de 2012 y febrero de 2015. Afirmó que en 2013 le confió a la actriz lo que le sucedió a ella y su batalla para superar esa desgarradora experiencia. En su declaración, la mujer relató que tras escuchar su historia, mientras hablaban en su oficina, Heard le sugirió que debería comprar un arma, a lo que ella respondió que se veía a sí misma como una “sobreviviente” y no como una “víctima”.

“‘Mientras leía los documentos judiciales, para mi gran sorpresa y consternación, descubrí que la Sra. Heard había robado mi historia de violencia sexual y la había convertido en su propia historia para beneficiarse”, testificó James.Y continuó: ”Esto, por supuesto, me causó una gran angustia e indignación. Se atrevió a usar la experiencia más desgarradora de mi vida como su propia narrativa”.

Cuando Sasha Wass, representante de The Sun, le preguntó por qué estaba dando su testimonio, James declaró: “Soy una sobreviviente de violencia sexual y es muy grave adoptar esa postura si no lo viviste. Por eso estoy aquí porque me ofende”.

“Amber Heard se refirió a las conversaciones sobre mi violación en Brasil y lo convirtió en propia historia para su propio beneficio”, agregó James cuando fue interrogada por David Sherborne, el abogado del actor.

James también le dijo al Tribunal Superior de Londres que Heard bebía “grandes cantidades de vino tinto” todas las noches y luego la sometía a un “aluvión” de mensajes de textos abusivos en la madrugada. “Sabía que bebía vino porque cuando iba a su casa por la mañana había muchas botellas allí”.

La mujer, quien ha sido asistente personal para varias figuras importantes en la industria del entretenimiento, describió a Heard como la “persona menos famosa” para la que ha trabajado.

Agregó que “nunca vio violencia física” de parte de Heard o Depp a pesar de visitar su casa en Los Ángeles casi todos los días, incluso los fines de semana. Y describió a la estrella del cine como un hombre “tranquilo y bastante tímido”, así como “siempre considerado y amable” que le enseñó a su hijo a tocar la guitarra.

Heard ya estaba saliendo con Depp cuando Jones comenzó a trabajar para ella en marzo de 2012. Afirmó que la actriz no lo nombraba y le decía que estaba “saliendo con un viejo”. Más tarde, se enteró que se trataba Depp. Al recordar el día que lo vio por primera dijo que su primera impresión fue la de un hombre “de voz suave y pacífica” que fue “muy agradable y cortés al conocerme”.

James agregó que nunca vio ningún hematoma en el cuerpo de Heard a pesar de que la veía desnuda o semidesnuda cuando la ayudaba a vestirse.

Mientras tanto, la ex prometida de Depp, la actriz Winona Ryder, testificará esta semana a favor de Depp y está dispuesta a decirle a la corte a través de una videollamada que el actor nunca fue abusivo o violento con ella durante su tiempo juntos.

Heard debe presentar evidencia en el caso esta semana.

Heard, de 34 años, ha citado 14 incidentes de violencia por parte de su ex marido entre 2013 y 2016, en lugares que incluyen la isla privada del actor en las Bahamas, una casa alquilada en Australia y un avión privado. Él niega todas las acusaciones.

Depp y Heard rindieron declaraciones muy diferentes sobre su volátil relación, que comenzó luego que se conocieron en el set de “The Rum Diary” (2011). La pareja se casó en Los Ángeles en febrero de 2015, y, dos años tarde, se divorciaron.

