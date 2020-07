Amber Heard declaró que Johnny Depp la golpeó en su fiesta de cumpleaños porque había perdido USD 650 millones

El actor Johnny Depp volvió a negar el lunes ante un tribunal británico haber ejercido violencia contra su ex esposa Amber Heard

Johnny Depp negó el lunes ante la Alta Corte de Londres haberse mostrado en algún momento violento con su ex esposa Amber Heard, incluso después de conocer que había perdido USD 650 millones por culpa de su ex administrador. El protagonista de “Pirata del Caribe” demandó por difamación al periódico inglés The Sun y su grupo editor News Group Newspapers (NGN) por un artículo publicado en abril de 2018 que lo calificó de “golpeador de esposas”, dando por sentado que golpeó a Heard, algo que él siempre ha negado.

En el juicio, que comenzó el martes pasado en Londres luego de ser aplazado por la pandemia, la estrella de Hollywood, de 57 años, acusó a su ex esposa Amber Heard -quien testifica a favor del periódico- de ser una “narcisista sociópata y calculadora que se casó con él para progresar en su carrera”. Y describió varias supuestas agresiones que recibió por parte de la actriz, de 34 años.

Pero el actor ha sido interrogado sin descanso por la abogada de NGN sobre 14 presuntos actos de violencia doméstica contra Heard. Depp también fue cuestionado sobre su adicción a las drogas y al alcohol y su excesivo estilo de vida. Han salido a la luz mensajes privados, fotos y testimonios acusatorios de ambas partes.

Amber Heard denunció el actor la atacó violentamente en al menos 14 ocasiones a lo largo de tres años desde 2003, en medio de arranques de celos y consumo de grandes cantidades de alcohol y drogas (Reuters)

En el quinto día, el actor volvió a recordar la noche del 30º cumpleaños de su esposa, en abril de 2016. Había llegado tarde tras enterarse de que su ex administrador le había robado de USD 650 millones de dólares y debía USD 100 millones en impuestos al gobierno, recordó. Y reconoció “posible”, en respuesta a una pregunta de su abogado, haber fumado cannabis en esa ocasión. Aseguró que esa sustancia tiene un efecto “calmante” en él y que, por lo tanto, era imposible que estuviera en un estado de “rabia” como afirma su ex.

Afirmó que Heard había estado “bebiendo mucho” durante el festejo de su cumpleaños y lo atacó mientras leía en la cama, golpeándolo en la cara cuatro veces antes de que él la agarrara por los brazos para detenerla. Depp también admitió hoy que su frente “pudo haber chocado” con la de Heard cuando estaba tratando de detenerla para evitar que lo siguiera golpeando, pero negó tener la intención de pegarle.

Las fotos que Amber Heard dio a conocer de la vida de excesos de Johnny Depp

El abogado de Depp, David Sherborne, le preguntó al actor sobre un presunto incidente en Los Ángeles el 23 de marzo de 2015, cuando supuestamente agarró a Heard por el cabello con una mano y la golpeó “repetidamente en la cabeza con la otra”.

Depp explicó que llevaba un yeso en la mano con un “pequeño dinosaurio”, como el que le ponen a los niños, ya que era “más divertido” usar uno así. El actor confirmó que estaba usando el yeso en el momento del supuesto incidente porque, según él, un trozo de su dedo había sido cortado hasta el hueso por Heard durante una pelea en Australia.

Sherborne preguntó: ‘Y con ese yeso puesto, ¿podrías haberle agarrado el cabello con una mano y golpearla repetidamente con la otra?"

Depp respondió: “No, señor”.

Desde el principio del juicio, la defensa de Depp busca probar que Heard, de 34 años, montó meticulosamente, para propulsar su carrera, un caso contra él durante sus dos años de tortuoso matrimonio, entre 2015 y 2017.

Y a modo de prueba presentó un mensaje enviado poco después de otro incidente en diciembre de 2015 por el padre de la actriz, el actor David Heard, en el que este admite que su hija necesitaba ayuda con su temperamento, como lo hizo el actor por sus problemas con el alcohol y las drogas.

En el texto, el padre de la actriz también escribió: “Pero aún te amo como un padre o un hermano”.

Sherborne preguntó a su defendido: “Si Lily-Rose... si su hija le dijera que su esposo la había abofeteado repetidamente, la arrastró escaleras arriba y le arrancó pedazos de pelo, ¿todavía le enviarías un mensaje de texto diciendo ‘Te amo como un hermano o un padre’?”

Depp respondió: “Definitivamente no”.

Mientras tanto, la ex prometida de Depp, la actriz Winona Ryder, testificará esta semana a favor de Depp y está dispuesta a decirle a la corte a través de un enlace de video que el actor nunca fue abusivo o violento con ella durante su tiempo juntos.

