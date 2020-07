Karla Panini juró a Luna que iba a dejar a Américo Garza: “Prefiero tu amistad que a ese hombre”

Karla Panini y Américo Garza se encuentran bajo una ola de ataques (TW: paniylachabella)

Erika Luna, hermana de la fallecida Karla Luna, aseguró que Karla Panini había jurado dejar a Américo Garza, pero en lugar de hacerlo terminó casándose con él.

Como parte de la entrevista que Erika dio al programa Ventaneando, la hermana de Karla contó nuevos detalles del escándalo de Las Lavanderas.

Aseguró que su hermana se daba cuenta de lo que ocurría entre su esposo, Américo Garza, y Panini -quien era su amiga y compañera de trabajo, y llegó a confrontarlos frente al equipo del show de Las Lavanderas, pero ellos le respondían que estaba loca y las quimioterapias le estaban dañando el cerebro.

Finalmente confirmaron la relación con un teléfono celular en donde había mensajes entre Panini y Garza.

Karla Luna llegó a enfrentar a Panini y Garza sobre su relación, pero ellos le decían que estaba loca, según Erika (IG: malinfluencersmx/ karlalunatv)

En varias de sus recientes entrevistas, Panini ha dicho que aclaró las cosas con Luna y que se reunieron en tres ocasiones.

Panini le aseguró a Laura Bozzo, en su más reciente entrevista, que ella afrontó sus errores con Luna y volvió a descartar que tenga que ofrecer una disculpa pública. Comentó que extraña el reírse mucho con Luna, pues nunca ha tenido otra amiga con la que pueda divertirse así.

“Si ella estuviera aquí nada de esto estaría pasando porque ella ya había superado esto, ya había tenido otras parejas, había quedado en paz”, señaló.

Sin embargo, Erika Luna tiene otra versión de la historia. Si bien confirmó que hubo tres reencuentros entre ambas, comentó que Panini juró algo que finalmente no cumplió.

Luna y Panini eran amigas y compañeras en Las Lavanderas

“En uno de los reencuentros ella aceptó que hizo mal, que cometió un error, pero juró -ahí está mi madre de testigo, que lo iba a dejar”, narró.

“(Le dijo) ‘Prefiero tu amistad mil veces a que ese hombre nos separe’ y luego se casa con él ”, añadió.

Erika comentó que descubrió los mensajes entre Panini y Américo en diciembre de 2014, pero ya durante todo ese año se dio cuenta que Panini estaba “jugando con nosotras”.

Y para ejemplificarlo explicó que su familia acudía a una congregación cristiana, mientras que Panini profesaba la fe católica.

“De la noche a la mañana decide venirse y transformarse en cristiana... no entiendo cómo puedes mentirle a toda la gente, pero a Dios no se le miente”.

Erika Luna confirmó que sí hubo tres reencuentros entre su hermana y Karla Panini

Finalmente, Erika Luna dijo que tiene más material como el audio que reveló hace algunos meses de la plática entre su hermana, Luna y Garza, pero pidió paciencia a la gente para conocerlo.

“Todo lo que ella dejó algún día lo vamos a mostrar”.

En otra parte de la misma entrevista para Ventaneando, Erika Luna dijo haber sido testigo de cómo Américo Garza maltrataba a Karla Luna.

“Estábamos todo el staff y él estaba golpeando a Karla, yo entré, yo apenas vi y mi reacción fue írmele (sic) por atrás, yo me le fui y él lo que hizo fue aventarme, caigo al piso, mi hermana me recoge, ‘a ella no la tocas’ que no sé qué‘, entonces él como que quiso golpearme y le dije ‘atrévete a pegarme para que veas que yo sí te voy a meter al bote'”, relató.

Según Erika, Américo Garza era muy violento con Karla Luna (IG: karlalunatv)

Según Erika, las agresiones de Américo eran una constante durante su matrimonio con su hermana.

“Mi hermana se acababa de hacer un pequeño arreglito en su nariz, llegó casi con su nariz quebrada, tuvo que dar show así, llegando a Monterrey la tuvieron que volver a operar, porque este señor le metió una golpiza en el hotel de Los Ángeles, California, (que inclusive tengo el video donde Karla lo dice); una tremenda golpiza, todo el hotel se dio cuenta, inclusive mi madre”, recordó acerca de otro episodio violento.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“No me robé a nadie”: Karla Panini reveló a Laura Bozzo cómo inició su romance con Américo Garza

Hermana de Karla Luna aseguró que Américo Garza la golpeó

Quién interpretará a Karla Panini en la bioserie de Karla Luna: ya hay candidatas