Kourtney Kardashian invitó a sus hermanas y a sus fans a utilizar “una maldita mascarilla”

Kourtney Kardashian se unió a una campaña para animar a otros a usar mascarillas (IG: kourtneykardashian)

Cada vez más celebridades utilizan su voz para crear consciencia acerca de las medidas de seguridad que se deben tomar durante estos tiempos de pandemia. Ahora, fue el turno de la mayor de las hermanas Kardashian, Kourtney.

A través de una publicación de Instagram, la estrella del reality show “Keeping Up With The Kardashians” compartió un par de imágenes en las que apareció con un outfit, un peinado y maquillaje impecables, pero con un cubrebocas del color de su piel.

“¡Usa una maldita máscara para ayudar a correr la voz, no el virus! ¡Les toca a ustedes! Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Addison Raee, Allie Rizzo, Rosalía, Harry Hudson, Jen Atkin #usaunamalditamascarilla y publiquen una selfie”, decía el mensaje en donde retó a las otras dos miembros del clan Kardashian, así como a su mamá y a otros artistas a que se unieran a esta causa.

“También invito a cualquiera que quiera ayudar a alentar a otros a hacer lo mismo y #usaunamalditamascarilla. Gracias a Simon Huck y Alice + Olivia por nominarme”, finalizó su contundente mensaje.

Kourtney-Kardashian (Foto: Instagram@ kourtneykardash)

Esta no es la primera vez que la también diseñadora de 41 años ha aparecido con equipo protector en sus redes sociales. A mediados de mayo no solamente posó con una careta que incluía luces LED, sino que anunció que las vendía en la página de su marca, Poosh.

“¡Estoy tan feliz de compartir mi reciente obsesión por la piel! He estado enterada en los beneficios de las máscaras de luz LED durante un par de años, pero me encanta que este sea lite, que pueda ver a través de él para poder realizar múltiples tareas, que las gafas lo mantengan encendido, que no haya que enchufarlo a la pared, y ¡que cueste USD 190!”, escribió en un mensaje.

La empresaria explicó que el producto, aunque normalmente está en venta por medio de la página web, se encontraban agotadas. Sin embargo, se podían hacer órdenes anticipadas en la misma.

“Lo vendemos exclusivamente en nuestra tienda Poosh. Ahora están agotadas, pero tenemos una cantidad limitada para pre ordenar. Para obtener más información sobre lo que cada uno de los tres colores claros hace por su piel, vea la historia de hoy en Poosh”, finalizó.

Jennifer Aniston también participó en el reto (Foto: Instagram@jenniferaniston)

A lo largo de la semana Jennifer Aniston también se unió a la campaña a favor de los cubrebocas, y también publicó una fotografía de ella portando uno de estos elementos hechos de tela.

“Entiendo que las máscaras son inconvenientes e incómodas. Pero, ¿no creen que es peor que las empresas cierren, que se estén perdiendo empleos y que los trabajadores de la salud estén llegando al agotamiento absoluto? Y este virus se ha llevado muchas vidas porque no estamos haciendo lo suficiente”, comenzó Aniston en su cuestionamiento.

“Realmente creo en la bondad básica de las personas, así que sé que todos podemos hacer esto, PERO aún hay muchas personas en nuestro país que se niegan a dar los pasos necesarios para aplanar la curva y mantenerse seguros. Las personas parecen preocupadas por el hecho de que sus ‘derechos les sean retirados’ al pedirles que usen una máscara. Esta recomendación simple y efectiva se está politizando a expensas de la vida de las personas. Y realmente no debería ser un debate”, compartió Aniston.

“Si te importa la vida humana, por favor, solo usa una maldita mascarilla”, finalizó.

