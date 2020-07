Estados Unidos registró más de 53.000 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario

EEUU registró un nuevo récord de casos diarios de coronavirus (REUTERS/Lucy Nicholson)

Estados Unidos rompió nuevamente su récord diario de contagios de COVID-19 este jueves: registró 53.069, lo que eleva el total de casos en el país más golpeado del mundo por la pandemia a 2.732.639.

El balance a las 20, hora local (00.00 GMT del viernes), también incrementa el número de muertos a 128.677, tras haber sumado 649 en las últimas 24 horas, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

La media de nuevos casos diarios llegó a los 50.000 tras romper hace apenas una semana la barrera de los 40.000, arrastrada por el repunte de contagios en estados del sur y del oeste como Florida, Texas, California, Arizona, Georgia y Las Carolinas.

Nueva York, sin embargo, se mantiene todavía como el estado más golpeado en Estados Unidos por la pandemia: registra un total de 394.954 casos confirmados y 32.064 fallecidos, una cifra solo por debajo de Brasil, el Reino Unido e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.123 personas.

A Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 15.107 muertos, Massachusetts con 8.132 e Illinois con 6.951.

Otros estados con un gran número de fallecidos son Pensilvania con 6.712, Michigan con 6.212, California con 6.195 o Connecticut, con 4.326.

En cuanto a contagios, California es el segundo estado solo por detrás de Nueva York con 242.856.

El balance provisional de fallecidos -128.651- ha superado ya la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50.000 y los 60.000 fallecidos, aunque en sus últimos cálculos auguró ya hasta 110.000 muertos, un número que también se ha superado.

Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que Estados Unidos llegará al mes de octubre con unos 175.000 muertos.

Anthony Fauci advirtió que EEUU podría tener 100.000 nuevos casos diarios de COVID-19 si no se toman medidas (Al Drago/Pool via REUTERS)

El doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, advirtió el martes que el país podría llegar a tener 100.000 casos nuevos de coronavirus diarios si no se toman medidas para frenar la pandemia. “Ahora estamos teniendo 40.000 nuevos casos diarios”, dijo el experto en una audiencia ante el Comité de Salud y Educación del Senado. “No me sorprendería si llegamos a 100.000 diarios si esto no cambia”.

“Claramente vamos en la dirección equivocada”, consideró, subrayando que “claramente ahora mismo no tenemos un control total”. “Estoy muy preocupada por que la cosa se puede poner realmente muy mal”, advirtió.

El experto no quiso proyectar el número de fallecidos de la actual ola del coronavirus, pero según una estimación publicada la semana pasada por los Centros de Prevención y Lucha Contra Enfermedades (CDC) el país podría llegar a un nivel de entre 130.000 y 150.000 muertos antes del 18 de julio. Actualmente, la cifra se encuentra cerca de 126.000 decesos. Es la más alta a nivel global.

Con información de EFE

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Wall Street cerró en alza tras la publicación de los datos del empleo en Estados Unidos

Trump afirmó que el coronavirus “simplemente va a desaparecer en algún momento”

Récord histórico en Estados Unidos: sumó 4,8 millones de puestos de trabajo en junio, y el desempleo cayó al 11,1%