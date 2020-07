Tom Hanks arremetió contra quienes no utilizan cubrebocas

Tom Hanks explicó que los cuidados y pasos a seguir para evitar contagios son demasiado sencillos (Foto: EFE/Etienne Laurent)

Tom Hanks fue uno de los primeros casos sonados que sufrió de COVID-19 y, en su experiencia, el actor consideró que no es tan difícil evitar los contagios. Es por eso que ahora señaló que para evitar una nueva ola de contagio, los pasos a seguir son demasiado sencillos.

“Realmente sólo podemos hacer tres cosas para llegar al mañana: usar una mascarilla, cumplir con la distancia social, lavarnos las manos”, dijo Hanks en una conferencia de prensa para promocionar su próxima película “Greyhound”, la cual estará disponible en Apple TV+ el 10 de julio.

El actor expresó que el que alguien no pueda seguir estos tres simples pasos, es realmente una pena, ya que es tan solo sentido común, como en cualquier otra situación del día a día.

“Son tan simples, tan fáciles, si alguien no puede encontrar en sí mismo practicar esas tres cosas muy básicas. Simplemente creo que es una pena. No seas un débil, sigue adelante, haz tu parte. Es muy básico. Si conduces un automóvil, no vayas demasiado rápido, utiliza tus direccionales y así evitas golpear peatones. Dios mío, es de sentido común”, expresó Hanks.

De acuerdo con la revista People, el famoso actor vio similitudes entre las experiencias que los soldados de la Segunda Guerra Mundial vivieron, con la experiencia que la gente del mundo está viviendo bajo la presión del coronavirus.

Tanto Tom Hanks como Rita Wilson padecieron coronavirus (Foto: REUTERS/Monica Almeida)

“Nadie tiene más que una suposición educada de cuándo el mundo va a terminar con el COVID-19. Cuándo será domesticado, conquistado o desterrado de nuestras vidas o del mundo. [...] Todo lo que realmente podemos hacer es nuestra parte, de la misma manera que los chicos a bordo del Greyhound todo lo que pudieron hacer es lo que se esperaba de ellos y esperar una combinación de providencia y casualidad para superarlos”, explicó el actor.

Mientras tanto, Hanks explicó que tanto él como Rita Wilson, su esposa, están en muy buenas condiciones, tras ambos haber contraído el virus en Australia. El actor explicó que ellos se apartaron del mundo tanto para que sus síntomas no fueran tan fuertes, como para ser responsables y no llevar el virus a alguien más.

“Tuvimos alrededor de 10 días de síntomas muy incómodos y no pusieron en peligro nuestras vidas, nos complace decir. Estábamos aislados para vigilarnos a nosotros mismos porque si nuestras temperaturas hubieran aumentado, si nuestros pulmones se hubieran llenado, si es que hay algún número de que las cosas habían salido mal con esto, hubiéramos necesitado atención médica experta. No lo hicimos”, añadió.

Sin embargo sabe que aún falta un gran camino por recorrer, por lo que Wilson y él decidieron seguir practicando el distanciamiento social.

Hanks comparó la incertidumbre del virus con la de la guerra (Foto: Archivo)

“Supongo que somos supervivientes modelo de COVID-19, pero también estábamos aislados para que no se lo contagiáramos a nadie más con quien tuviéramos contacto, y desde entonces hemos estado haciendo el mismo aislamiento y distanciamiento social que se le está pidiendo al mundo, así que estamos bien”, agregó.

Fue a principios de marzo que la pareja anunció que habían dado positivo por coronavirus. Ambos se encontraban en Australia, en la producción de una película inspirada en Elvis Presley.

“Hola, amigos. Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentíamos un poco cansados, como si tuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también. Para hacer las cosas bien, como se necesita en el mundo en este momento, se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y se descubrió que éramos positivos”, escribió Hanks en sus redes sociales.

La pareja tuvo 10 días de síntomas (Foto: REUTERS/Kevork Djansezian)

“Bien, ahora. ¿Qué hacer a continuación? Los funcionarios médicos tienen protocolos que deben seguirse. Los Hanks seremos evaluados, observados y aislados durante el tiempo que la salud pública y la seguridad lo requieran. No es mucho más que un enfoque de un día a la vez, ¿no?”, finalizó. La pareja se recuperó favorablemente y regresó a su casa en Los Ángeles poco más de dos semanas después.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Tom Hanks envió una máquina de escribir a niño bulleado

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson tienen coronavirus: el duro mensaje con el que hicieron el anuncio

Tom Hanks reveló cómo se encuentra a una semana de dar positivo por coronavirus: “No hay fiebre”

Coronavirus: Tom Hanks y su esposa ya regresaron a su hogar en Los Ángeles