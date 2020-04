“Escuché en las noticias que usted y su esposa habían contraído el coronavirus. ¿Están bien?”, escribió Corona, que lleva el nombre en honor a la capa más externa del sol. “Me encanta mi nombre pero en la escuela la gente me llama el coronavirus. Me pongo muy triste y enojado cuando la gente me llama así”, narró el pequeño en la carta que envió el 6 de abril.