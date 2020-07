“Mi ego se hizo pedazos”: Lorenzo Méndez y su mensaje en medio de la ruptura con “Chiquis” Rivera

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera iniciaron su romance en 2017 (Instagram: lorenzomendez7)

Luego de celebrar su primer aniversario de bodas, pese a su ruptura con “Chiquis” Rivera, el cantante Lorenzo Méndez publicó una foto y un mensaje en Instagram en donde habló de su transformación.

Méndez subió a la red social una foto a bordo de una embarcación en medio del mar, mirando al horizonte con un ligera sonrisa.

“Me transformé el día que mi ego se hizo pedazos. Ya no importaba lo que el mundo pensara de mí ... solo mis pensamientos para cambiar el mundo. #innerpeace (paz interna) #spreadlove (esparce amor)”, escribió en la red social, dando a entender el cambio en su vida.

No dio detalles acerca de a qué se refería exactamente, lo cierto es que tras una ausencia de las redes sociales, Méndez regresó con algunas publicaciones relacionadas con la naturaleza y con su vida sentimental.

“Hágase tu voluntad”, escribió en Twitter, lo que fue interpretado por sus seguidores como que estaría dejando en manos de Dios su posible regreso con Janney Marín (el verdadero nombre de Chiquis).

En su regeso a Instagram compartió una foto donde se le veía sonriente con un árbol y palmeras de fondo, y únicamente escribió “conectado”.

Los recientes mensajes de Lorenzo Méndez en Twitter

La ruptura con “Chiquis”

Méndez se había dado una pausa de las redes sociales luego de que Rivera confirmara su separación.

“Estaré ausente de las redes sociales para enfocarme en mí mismo y ser la mejor versión de mí”, indicó.

Su ausencia fue de más de 20 días, pero ahora Lorenzo parece ya estar más activo tanto en Twitter como en Instagram, aunque en esta última red tiene bloqueados los comentarios.

El anuncio de Méndez de su ausencia de redes (IG: lorenzomendez7)

Tanto él como Chiquis recordaron su primer aniversario de bodas, pero de una manera peculiar, pues ninguno puso una foto en pareja.

Ambos conmemoraron la fecha con mensajes de agradecimiento y fotos individuales de aquel día.

Aunque Lorenzo sí le dedicó unas palabras a Rivera.

“Qué año de crecimiento, madurez, altibajos ... la vida no es perfecta pero tu voluntad sí. El amor es el mejor regalo. Aunque estamos en una pausa, mi corazón siempre latirá por ti y siempre te elegirá como lo hizo hace un año”, comentó el cantante sin obtener respuesta de su esposa.

“6.29.2019: marca el día en que Dios me dio la bendición de ser una novia. #OneYear. Querido Dios, ha sido un año de altibajos. Algunos momentos felices y otros no tanto. Pero, independientemente de los hechos, obstáculos y contratiempos, todavía te agradezco por darme la bendición de experimentarlo todo”, escribió Chiquis sin hacer nunca referencia directa a Lorenzo.

Y es que, al menos por ahora, parece incierto el futuro de ellos como pareja, pues Chiquis incluso subió a Instagram stories unos clips en donde culpó a Lorenzo de la ruptura.

“Si yo no estoy con Lorenzo son por razones, por cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado no es porque yo no quise o no es porque yo hice algo malo. Fui muy buena esposa”.

Mostró su deseo de no dar más detalles de su vida privada y aceptó que se está divirtiendo porque no le gusta mentir.

Chiquis se está divirtiendo sin Lorenzo

“Me estoy divirtiendo muchísimo. Esa es la diferencia con otras personas que fingen y que esconden la realidad, yo no, estoy tomando tequila, escuchando música, no tengo por qué fingir”.

La hija de la fallecida Jenni Rivera no cerró del todo las puertas a una reconciliación.“Si quiero regresar con Lorenzo voy a regresar con Lorenzo, es lo que quiero yo hacer, lo que yo quiero hacer con mi vida”.

