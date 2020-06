“Chiquis” Rivera y Lorenzo Méndez: a un año de su boda, del amor a la ruptura

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera están separados (IG: lorenzomendez7)

Janney Marín, mejor conocida como “Chiquis” Rivera, decidió dar el “sí” a Lorenzo Méndez ante el altar, el 29 de junio de 2019.

La hija más famosa de Jenni Rivera prefirió no vender la exclusiva de la boda, que captó gran atención entre la comunidad hispana en Estados Unidos, no sólo por la popularidad de ella, sino por la de Lorenzo, intérprete de música regional mexicana y ex vocalista de la Original Banda El Limón.

(Instagram: lorenzomendez7)

Como suele ocurrir con los famosos, su historia parecía de cuento de hadas. Lorenzo Méndez pidió su mano frente a su familia en una escena romántica que formó parte del reality show The Riveras.

Pero pronto enfrentaron un bache, pues decidieron cancelar su compromiso. “Desde que comencé a salir con Lorenzo siento que comencé a tomar más (alcohol). Antes de salir con él, yo no estaba tomando nada. Y no es que lo culpe, pero siento que necesito tener más fuerza de voluntad, de decir que no… pero no quiero que él piense ‘ah, que aburrida’”, confesó “Chiquis” al Dr.Rod Pezeshki sobre los problemas en su noviazgo que llevaron a la separación.

"Chiquis" no reveló grandes detalles de su boda

Tiempo después retomaron su compromiso y el año pasado un viaje de Chiquis a Las Vegas fue interpretado como su despedida de soltera.

Los detalles del enlace eran un misterio, pues se pensaba que Janney había vendido la exclusiva a algún medio, pero no ocurrió así. Oculta detrás de sombrillas, Chiquis caminó hasta el altar. La misma privacidad continuó en el lugar donde se realizó la fiesta.

Hasta ahí viajaron fotógrafos, camarógrafos y reporteros que deseaban obtener algún detalle del enlace, pero en lugar de ello recibieron agresiones por parte del personal de seguridad.

Se registraron agresiones afuera del lugar donde Lorenzo y Chiquis celebraron su matrimonio

El incidente no pareció empañar la felicidad de “Chiquis” y de Lorenzo, que solían compartir románticas fotos en Instagram.

Sin embargo, hace unas semanas se hicieron evidentes los problemas en el paraíso.

Lorenzo fue captado sin su anillo de bodas y luego se le vio afuera de la casa que compartía con su esposa, sin poder ingresar. Terminó saltándose la barda luego de que nadie respondiera a sus llamados.

“Quiero hablar con ustedes sobre algo que no siento que debo dar una explicación, ni debería platicar de, ni comentar de, que se llama: mi vida personal y mi matrimonio... pero estoy viendo ciertas personas o páginas o medios que están comentando cosas que no son ciertas, primero que nada si no saben la verdad de las cosas, mejor no comenten, mejor les pido sus oraciones a cada uno de nosotros, hacia nuestro matrimonio, se los agradecería, pero si no saben la verdad que nomás mi esposa y yo sabemos, por favor respeten”, pidió Lorenzo en su cuenta de Instagram.

Pero el tema que él quería evitar fue aceptado con total seguridad por Chiquis.

“Sí nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio, es la verdad”, comentó al programa Hoy.

Accedió a responder si es que hubo una tercera persona causante del distanciamiento de su esposo, pues entre todas las historias que han circulado se llegó a hablar de una infidelidad.

“Sí te lo voy a contestar porque me lo estás pidiendo con respeto y te lo agradezco. No (hubo infidelidad), hasta ahorita no, no creo. Yo también investigué porque se estaba diciendo tanta cosa, pero no, ni yo ni él. Esa no es la razón, eso sí quiero que se sepa”.

Lorenzo reaccionó con un comunicado en donde se refirió a Chiquis como su “aún esposa” y ella le respondió de la misma manera para felicitarlo en el Día del Padre. “MI aún esposo”, escribió en Instagram.

El comunicado de Lorenzo Méndez (IG: nicoprmx)

Méndez, quien fuera visto cantando con mucho sentimiento una canción de desamor, decidió darse una respiro de las redes sociales y solo reapareció para escribir en Twitter un mensaje que resultó bastanta misterioso: “Hágase tu voluntad”.

"A mi aún esposo", escribió Chiquis en su felicitación a Lorenzo

Sus seguidores lo interpretaron como otra señal de su inminente ruptura definitiva, pero volvió a confundirlos días después al compartir una foto de cuando Chiquis era niña para felicitarla por su cumpleaños, gesto al que -al menos en redes- la cantante no respondió.

(Foto: Instagram de Chiquis Rivera)

Un año después de su boda, el futuro como pareja de Chiquis y Lorenzo parece incierto.

Lo que sí dejó en claro la hija de Jenni Rivera es que la separación no fue su culpa. “Si yo no estoy con Lorenzo son por razones, por cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado no es porque yo no quise o no es porque yo hice algo malo. Fui muy buena esposa”

